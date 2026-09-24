Şans Topu sonuçları açıklandı! İkramiye devretti! Milli Piyango Online 23 Eylül 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Haftanın üçüncü gününde Şans Topu sonuçları araştırılıyor. Milli Piyango Online üzerinden açıklanan sonuçlar canlı ve noter huzurunda yapılan çekiliş sonucu belli oluyor. Kazandıran numaraların kendilerine çıkmasını isteyenler 23 Eylül 2026 Şans Topu çekiliş sonucunu sorgulamaya başladı. Peki 23 Eylül Çarşamba Şans Topu sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar
Milli Piyango çekiliş takvimine göre haftada iki kere gerçekleşen Şans Topu çekilişi canlı ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Şans topu oyununda 5+1 bilenlerin yanı sıra 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de ikramiye alıyor. En son 20 Eylül 2026 tarihli çekilişte çıkan sayılar 7, 13, 19, 26, 32 +3 oldu. Peki Şans Topu sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, Milli Piyango Online 23 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Kazandıran numaralar 13,17,19,23,32, 13 oldu.
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ŞANS TOPU NASIL İKRAMİYE KAZANILIR?
Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 4 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.