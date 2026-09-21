Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İkramiye devretti! 21 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şansını denemek isteyenler bugünkü çekilişe katıldı. Sayısal Loto sonuçları canlı ve noter huzurunda belli oluyor. En son yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 684 milyon 347 bin 7 TL ikramiye devretti. 5 bilen 1 kişi ise 4.234.077,1 TL kazandı. Peki 21 Eylül 2026 Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, 21 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar
Haftanın üç günü çekilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları merak ediliyor. Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi için heyecan sona erdi. Peki Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? 21 Eylül 2026 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nereden öğrenilir?
SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
21 Eylül Sayısal Loto sonuçlarında kazandıran numaralar;
5,30,34,53,64,84
Joker 18
Süperstar 11
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EN SON YAPILAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
19 Eylül 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve tam 684.347.007,76 TL ikramiye devretti.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal Loto’da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangoonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.