Sevdan Bir Ateş dizisi ne zaman başlıyor? Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş konusu nedir, oyuncuları kimler?

Show TV’nin yeni sezon dizisi “Sevdan Bir Ateş”, yayınlanan ilk tanıtımıyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın başrollerini üstlendiği dizi, Mirza ile Leyla’nın yıllar önce yarım kalan aşkını, geçmişte saklanan sırlar ve yeni hesaplaşmalarla birlikte yeniden ekrana taşıyor. CNP Film imzasıyla hazırlanan yapımın tanıtımının yayınlanmasının ardından dizinin hikayesi, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi merak konusu oldu. Peki, Sevdan Bir Ateş dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler, ne zaman başlayacak? İşte yeni sezonda dikkat çeken yapımlardan biri olması beklenen diziyle ilgili tüm detaylar...