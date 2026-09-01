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        Haberler Bilgi Sevdan Bir Ateş dizisi ne zaman başlıyor? Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Sevdan Bir Ateş dizisi ne zaman başlıyor? Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Show TV'nin yeni sezon projeleri arasında yer alan "Sevdan Bir Ateş" dizisi, yayınlanan ilk tanıtımıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrollerini paylaştığı yapım, Mirza ile Leyla'nın yıllar önce yarım kalan hikayesini bugüne taşıyor. CNP Film imzası taşıyan dizinin tanıtım görüntülerinin ardından oyuncu kadrosu, konusu ve yayın tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Sevdan Bir Ateş dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler, ne zaman başlayacak? İşte yeni sezona damga vurması beklenen dizi hakkında merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 15:29 Güncelleme:
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        Show TV’nin yeni sezon dizisi “Sevdan Bir Ateş”, yayınlanan ilk tanıtımıyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın başrollerini üstlendiği dizi, Mirza ile Leyla’nın yıllar önce yarım kalan aşkını, geçmişte saklanan sırlar ve yeni hesaplaşmalarla birlikte yeniden ekrana taşıyor. CNP Film imzasıyla hazırlanan yapımın tanıtımının yayınlanmasının ardından dizinin hikayesi, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi merak konusu oldu. Peki, Sevdan Bir Ateş dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler, ne zaman başlayacak? İşte yeni sezonda dikkat çeken yapımlardan biri olması beklenen diziyle ilgili tüm detaylar...

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        SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Show TV’nin yeni sezon iddialı yapımları arasında yer alan “Sevdan Bir Ateş”, ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de ekran yolculuğuna başlayacak.

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        SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        Mirza ile Leyla’nın yıllar önce yarım kalan hikayesi bugüne taşıyor. Mirza’nın Leyla’ya ettiği yemin, Leyla’nın başka bir yere gönderilmesi ve uzun yıllar sonra ikilinin yeniden karşı karşıya gelmesi, geçmişte yaşananlara dair merakı giderek artırıyor.

        Bir yanda Leyla’nın hayatını değiştiren ayrılık, diğer yanda Mirza’nın konaktaki düğün hazırlıkları yer alırken; yıllar sonra gelen bu yüzleşme, ikili arasındaki kapanmamış hesapların da habercisi oluyor.

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        Tanıtımın en çarpıcı anı ise Leyla’nın çocuğunun para karşılığında elinden alınmak istenmesi oluyor. “Dilsiz bir kıza tonla para ödeyecekler” sözleri yaşanacakların ağırlığını gözler önüne sererken, Mirza’nın “İnsan kendi evladını satar mı?” çıkışı tanıtıma damga vuruyor. Geçmişte edilen bir yemin, yarım kalan büyük bir aşk ve yıllar sonra gelen sarsıcı yüzleşme…

        SEVDAN BİR ATEŞ 1. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

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        SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

        Dizinin başrollerini Murat Ünalmış ile Özge Özacar paylaşıyor. Mirza ve Leyla’nın yıllara meydan okuyan hikâyesini ekrana taşıyacak ikiliye; Sitare Akbaş, Gökçe Eyüboğlu, Yeşim Gül, Taner Rumeli, İsmail Hakkı, Yusuf Gökhan Atalay, Hande Canpolat, Kayra Sır, Sezin Bozacı, Süreyya Kilimci, Beyti Engin, Evren Duyal, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Ege Gönülal, Melih Kırkbir, Sermet Yeşil ve Soydan Soydaş eşlik ediyor.

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