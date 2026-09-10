SEVDAN BİR ATEŞ KONUSU VE OYUNCULARI: Sevdan Bir Ateş konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?
Show TV'nin yeni sezon dizisi Sevdan Bir Ateş bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın paylaştığı yapımda Ünalmış Mirza, Özacar ise Leyla karakterine hayat veriyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle merak uyandıran dizinin yayın öncesinde konusu, karakterleri ve çekim yerleri araştırılmaya başlandı. Peki, Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'in konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, dizi nerede çekiliyor? İşte yeni yapıma dair tüm merak edilen detaylar…
Show TV’nin yeni sezon yapımlarından “Sevdan Bir Ateş” bu akşam ilk bölümüyle ekran macerasına başlıyor. Başrollerinde Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın yer aldığı dizide, Ünalmış Mirza, Özacar ise Leyla karakterini canlandırıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle şimdiden merak uyandıran yapımın konusu, karakterleri ve çekim yerleri izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Show TV’nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş’in hikayesi nedir, oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor ve çekimleri hangi bölgelerde gerçekleştiriliyor? İşte diziye dair merak edilen tüm ayrıntılar…
SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Mirza ile Leyla’nın yıllar önce yarım kalan hikayesi bugüne taşıyor. Mirza’nın Leyla’ya ettiği yemin, Leyla’nın başka bir yere gönderilmesi ve uzun yıllar sonra ikilinin yeniden karşı karşıya gelmesi, geçmişte yaşananlara dair merakı giderek artırıyor.
Bir yanda Leyla’nın hayatını değiştiren ayrılık, diğer yanda Mirza’nın konaktaki düğün hazırlıkları yer alırken; yıllar sonra gelen bu yüzleşme, ikili arasındaki kapanmamış hesapların da habercisi oluyor.
Tanıtımın en çarpıcı anı ise Leyla’nın çocuğunun para karşılığında elinden alınmak istenmesi oluyor. “Dilsiz bir kıza tonla para ödeyecekler” sözleri yaşanacakların ağırlığını gözler önüne sererken, Mirza’nın “İnsan kendi evladını satar mı?” çıkışı tanıtıma damga vuruyor. Geçmişte edilen bir yemin, yarım kalan büyük bir aşk ve yıllar sonra gelen sarsıcı yüzleşme…
SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin başrollerini Murat Ünalmış ile Özge Özacar paylaşıyor. Mirza ve Leyla’nın yıllara meydan okuyan hikayesini ekrana taşıyacak ikiliye; Sitare Akbaş, Gökçe Eyüboğlu, Yeşim Gül, Taner Rumeli, İsmail Hakkı, Yusuf Gökhan Atalay, Hande Canpolat, Kayra Sır, Sezin Bozacı, Süreyya Kilimci, Beyti Engin, Evren Duyal, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Ege Gönülal, Melih Kırkbir, Sermet Yeşil ve Soydan Soydaş eşlik ediyor.
SEVDAN BİR ATEŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sevdan Bir Ateş dizisinin çekimleri Kapadokya’nın eşsiz atmosferinde sürdürülüyor. Yapım ekibi, özellikle Nevşehir ve Ürgüp çevresindeki doğal ve tarihi mekanları tercih ediyor.
Diziden paylaşılan sahnelerde de bölgenin kendine özgü coğrafyası, taş yapıları ve dikkat çeken manzaraları hikâyenin görsel dünyasına güçlü biçimde yansıyor.
SEVDAN BİR ATEŞ 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Tren istasyonu büyük bir karşılaşmaya ve Leyla’nın kızı ile Mirza arasında yapacağı bir seçime gebedir.
Mirza düğününe bir kaç gün kala kaçırılan yeğenini bulmak için Halep’e gider. Halep’te ise kayıp nişanlısı Leyla ve henüz varlığından haberi olmayan altı yaşındaki kızı Hüma tam yedi yıldır bir gün Mirza’nın onları bulmasını ve evlerine dönmeyi beklemektedir. Kerem’i arayan Mirza’nın yolu Leyla’yı kaçırıp evlenen Nasim’in dükkanına kadar varır.
Ancak Leyla orada tutsak edildiğini bir türlü Mirza’ya duyuramaz ve Halep’ten kızını ve kendisini sağ salim çıkarabilmek için tehlikeli bir oyuna başlar.
Mirza ise bebeği alabilmek için kendisine telefonla ulaşan Sara isimli bir kadını ve kızını Türkiye’ye kaçırmaya razı olmuştur. Ancak buluşmak için sözleştikleri tren istasyonu büyük bir karşılaşmaya ve Leyla’nın kızı ile Mirza arasında yapacağı bir seçime gebedir.