Sivas ve Balıkesir’de 2,9 büyüklüğünde deprem! 27 Eylül 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile nerede deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi’nin 27 Eylül 2026 tarihli son depremler listesini yayımladı. Son depremler listesi verilerine göre Sivas’ın Gürün ilçesi ile Balıkesir’in Havran ilçesinde 2,9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Sivas’taki sarsıntı saat 03.00’te, Balıkesir’deki deprem ise 07.37’de kaydedildi. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. İşte 27 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...