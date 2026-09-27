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        Haberler Bilgi Sivas ve Balıkesir’de 2,9 büyüklüğünde deprem! 27 Eylül 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile nerede deprem oldu?

        Sivas ve Balıkesir’de 2,9 büyüklüğünde deprem! 27 Eylül 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile nerede deprem oldu?

        27 Eylül Pazar günü Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı son depremler listesinde Sivas ve Balıkesir'de meydana gelen sarsıntılar yer aldı. İlk deprem gece saatlerinde Gürün'de, ikinci deprem ise sabah saatlerinde Havran'da kaydedildi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 27 Eylül 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 09:47 Güncelleme:
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        Kandilli Rasathanesi’nin 27 Eylül 2026 tarihli son depremler listesini yayımladı. Son depremler listesi verilerine göre Sivas’ın Gürün ilçesi ile Balıkesir’in Havran ilçesinde 2,9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Sivas’taki sarsıntı saat 03.00’te, Balıkesir’deki deprem ise 07.37’de kaydedildi. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. İşte 27 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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        SİVAS GÜRÜN’DE 2,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Kandilli verilerinde yer alan bilgilere göre Sivas’ın Gürün ilçesi Bağlıçay bölgesindeki deprem 38.8403 enlem ve 37.4778 boylamda meydana geldi. Saat 03.00.13’te kaydedilen sarsıntının derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

        BALIKESİR HAVRAN’DA DEPREM MEYDANA GELDİ

        Günün ikinci büyük depremi ise Balıkesir’in Havran ilçesinde yaşandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Çamdibi-Havran bölgesinde saat 07.37.38’de meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 2,9 olarak kayıtlara geçti. Depremin derinliği 17 kilometre olarak açıklandı.

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        KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER 27 EYLÜL 2026

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2026.09.27 07:37:38 39.5703 27.0682 17.0 -.- 2.9 -.- CAMDIBI-HAVRAN (BALIKESIR) İlksel 2026.09.27 07:03:43 39.1445 28.2847 11.9 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.09.27 06:29:30 40.4683 32.9713 14.5 -.- 1.8 -.- KIZILOREN-CUBUK (ANKARA) İlksel 2026.09.27 06:12:02 40.7123 29.2488 12.2 -.- 1.4 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel 2026.09.27 05:58:12 40.7060 29.2347 12.7 -.- 1.8 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel 2026.09.27 05:33:25 39.5623 28.1198 14.4 -.- 1.2 -.- KALBURCU-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel 2026.09.27 05:07:37 39.3233 27.3673 6.2 -.- 2.1 -.- SARICAOGLU-BERGAMA (IZMIR) İlksel 2026.09.27 03:47:55 35.9340 35.0505 11.1 -.- 1.6 -.- DOGU AKDENIZ İlksel 2026.09.27 03:00:13 38.8403 37.4778 5.0 -.- 2.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel 2026.09.27 02:28:30 37.9345 27.6608 12.9 -.- 1.3 -.- CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2026.09.27 01:14:50 38.2437 37.7613 13.8 -.- 1.2 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel 2026.09.27 01:09:06 39.2213 29.0395 10.3 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2026.09.27 00:26:57 37.2600 36.2185 9.1 -.- 2.4 -.- KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel 2026.09.27 00:21:13 37.0978 28.0130 5.2 -.- 1.6 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel 2026.09.27 00:01:28 38.7752 30.3552 5.4 -.- 1.9 -.- GARIPCE-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

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        27 EYLÜL 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-09-27 08:39:53 38.27117 38.75283 8.11 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
        2026-09-27 08:08:54 39.12783 27.81183 7.0 ML 1.1 Kırkağaç (Manisa)
        2026-09-27 07:58:58 37.83267 36.2155 7.01 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
        2026-09-27 07:37:38 39.56983 27.05333 13.97 ML 2.7 Edremit (Balıkesir)
        2026-09-27 07:03:43 39.169 28.28067 6.61 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-27 06:29:31 40.4935 32.97917 7.0 ML 1.4 Çubuk (Ankara)
        2026-09-27 06:27:30 36.24 29.44317 36.01 ML 1.0 Kaş (Antalya)
        2026-09-27 06:22:14 38.35117 28.431 6.83 ML 1.0 Alaşehir (Manisa)
        2026-09-27 05:58:21 36.29017 43.94533 7.0 ML 2.2 Arbil, Erbil (Irak) - [85.35 km] Şemdinli (Hakkari)
        2026-09-27 05:58:14 40.70683 29.22933 7.09 ML 1.6 Marmara Denizi - [06.01 km] Merkez (Yalova)
        2026-09-27 05:33:27 39.55433 28.088 7.5 ML 1.3 Altıeylül (Balıkesir)
        2026-09-27 05:07:38 39.34267 27.33767 9.24 ML 2.0 Bergama (İzmir)
        2026-09-27 04:38:21 39.196 28.28867 5.77 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-27 04:36:19 39.26833 40.2545 9.34 ML 1.1 Kiğı (Bingöl)
        2026-09-27 04:08:39 38.481 39.25283 4.99 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
        2026-09-27 03:55:27 38.18667 36.60367 7.0 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş)
        2026-09-27 03:47:58 35.94667 35.08667 20.56 ML 1.9 Akdeniz
        2026-09-27 03:00:14 38.86083 37.46033 7.0 ML 2.9 Gürün (Sivas)
        2026-09-27 02:28:31 37.92367 27.618 7.0 ML 1.2 Germencik (Aydın)
        2026-09-27 01:43:35 38.22283 38.49367 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
        2026-09-27 01:14:51 38.24883 37.79617 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
        2026-09-27 01:09:06 39.19933 29.035 8.83 ML 1.4 Simav (Kütahya)
        2026-09-27 00:26:58 37.26783 36.25667 7.0 ML 2.6 Kadirli (Osmaniye)
        2026-09-27 00:21:13 37.10367 27.96133 7.0 ML 1.2 Milas (Muğla)
        2026-09-27 00:01:28 38.776 30.37117 8.14 ML 1.7 Sinanpaşa (Afyonkarahisar)

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.

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