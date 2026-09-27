Sivas ve Balıkesir’de 2,9 büyüklüğünde deprem! 27 Eylül 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile nerede deprem oldu?
27 Eylül Pazar günü Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı son depremler listesinde Sivas ve Balıkesir'de meydana gelen sarsıntılar yer aldı. İlk deprem gece saatlerinde Gürün'de, ikinci deprem ise sabah saatlerinde Havran'da kaydedildi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 27 Eylül 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri…
Kandilli Rasathanesi’nin 27 Eylül 2026 tarihli son depremler listesini yayımladı. Son depremler listesi verilerine göre Sivas’ın Gürün ilçesi ile Balıkesir’in Havran ilçesinde 2,9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Sivas’taki sarsıntı saat 03.00’te, Balıkesir’deki deprem ise 07.37’de kaydedildi. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. İşte 27 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
SİVAS GÜRÜN’DE 2,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kandilli verilerinde yer alan bilgilere göre Sivas’ın Gürün ilçesi Bağlıçay bölgesindeki deprem 38.8403 enlem ve 37.4778 boylamda meydana geldi. Saat 03.00.13’te kaydedilen sarsıntının derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.
BALIKESİR HAVRAN’DA DEPREM MEYDANA GELDİ
Günün ikinci büyük depremi ise Balıkesir’in Havran ilçesinde yaşandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Çamdibi-Havran bölgesinde saat 07.37.38’de meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 2,9 olarak kayıtlara geçti. Depremin derinliği 17 kilometre olarak açıklandı.
KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER 27 EYLÜL 2026
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2026.09.27 07:37:38 39.5703 27.0682 17.0 -.- 2.9 -.- CAMDIBI-HAVRAN (BALIKESIR) İlksel 2026.09.27 07:03:43 39.1445 28.2847 11.9 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.09.27 06:29:30 40.4683 32.9713 14.5 -.- 1.8 -.- KIZILOREN-CUBUK (ANKARA) İlksel 2026.09.27 06:12:02 40.7123 29.2488 12.2 -.- 1.4 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel 2026.09.27 05:58:12 40.7060 29.2347 12.7 -.- 1.8 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel 2026.09.27 05:33:25 39.5623 28.1198 14.4 -.- 1.2 -.- KALBURCU-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel 2026.09.27 05:07:37 39.3233 27.3673 6.2 -.- 2.1 -.- SARICAOGLU-BERGAMA (IZMIR) İlksel 2026.09.27 03:47:55 35.9340 35.0505 11.1 -.- 1.6 -.- DOGU AKDENIZ İlksel 2026.09.27 03:00:13 38.8403 37.4778 5.0 -.- 2.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel 2026.09.27 02:28:30 37.9345 27.6608 12.9 -.- 1.3 -.- CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2026.09.27 01:14:50 38.2437 37.7613 13.8 -.- 1.2 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel 2026.09.27 01:09:06 39.2213 29.0395 10.3 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2026.09.27 00:26:57 37.2600 36.2185 9.1 -.- 2.4 -.- KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel 2026.09.27 00:21:13 37.0978 28.0130 5.2 -.- 1.6 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel 2026.09.27 00:01:28 38.7752 30.3552 5.4 -.- 1.9 -.- GARIPCE-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel
27 EYLÜL 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ