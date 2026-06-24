Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 24 Haziran Çarşamba! Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı
24 Haziran 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından binlerce kişi sonuçları araştırmaya başladı. Büyük ikramiye hayali kuranlar, çekilişte kazandıran numaraların hangileri olduğunu öğrenmek için sonuç ekranına yöneldi. Çekilişle birlikte ikramiye dağılımı ve kazanan kategori sayıları da merak konusu oldu. Peki 24 Haziran 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte 24 Haziran Çarşamba Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı ve çekiliş detayları...
Çılgın Sayısal Loto'da heyecan haftanın ikinci çekilişi ile devam etti. Çekiliş sonrasında gözler Milli Piyango Online sonuç ekranına çevrildi. Kupon sahipleri, oynadıkları numaraları çekiliş sonuçlarıyla karşılaştırarak ikramiye durumlarını öğrenmeye başladı. Büyük ikramiye başta olmak üzere tüm ikramiye kategorilerindeki dağılımlar da araştırılıyor. Peki 24 Haziran 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır, kazandıran numaralar belli oldu mu? İşte 24 Haziran 2026 Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
24 Haziran 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanadı. Çekilişe katılan vatandaşlar, resmi sonuç ekranı aracılığıyla kuponlarını kontrol edebiliyor.
Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından kazandıran numaralar, ikramiye dağılımları ve kazanan kişi sayıları da erişime açıldı.
3 - 12 - 37 - 62 - 64 - 70
JOKER 61 + SÜPERSTAR 10
SAYISAL LOTO SONUCU SORGULAMA EKRANI
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Kupon üzerindeki numaralar ile çekilişte çıkan numaraların karşılaştırılması sonucunda ikramiye durumu öğrenilebiliyor.
Sorgulama ekranında ayrıca ikramiye kategorileri ve dağıtılan ödüllere ilişkin bilgiler de yer alıyor.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.