SON DEPREMLER LİSTESİ | İstanbul'da peş peşe depremler! 20 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi, İstanbul'da dün meydana gelen depremin ardından yeniden gündemin üst sıralarında yer aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verilerine göre Türkiye'de meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularını araştırıyor. İşte 20 Ağustos 2026 Perşembe AFAD ve Kandilli son depremler listesi…
Son dakika deprem haberleri bugün de vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Özellikle İstanbul’da dün meydana gelen depremin ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son deprem listesi verilerine çevrildi. AFAD ve Kandilli’nin güncel verileri, Türkiye’de meydana gelen son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi veriyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar anlık olarak takip edilirken, “Son deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç?” ve “İstanbul’da yeniden deprem oldu mu?” sorularına yanıt aranıyor. İşte, 20 Ağustos son depremler listesi ile meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri…
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan anlık son dakika depremler listesi ile, Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar listeleniyor. 20 Ağustos Perşembe günü saat 03:33’te İstanbul Adalar'da 03:33 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.08.20 06:19:50 40.7832 29.0860 9.4 -.- 2.0 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 06:13:07 39.6523 27.8947 4.3 -.- 2.0 -.- BALIKESIR (BALIKESIR) İlksel
2026.08.20 05:56:54 40.7717 29.0878 8.9 -.- 1.1 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 05:55:21 40.7875 29.1083 10.3 -.- 1.1 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 05:50:28 40.7807 29.0972 9.6 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 05:45:14 40.7850 29.1072 9.5 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 05:40:34 40.7795 29.1053 11.5 -.- 2.9 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 05:11:41 39.2233 28.1268 20.5 -.- 1.2 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.20 05:01:22 40.7807 29.0677 7.5 -.- 1.7 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 04:54:35 40.7738 29.1173 10.4 -.- 1.2 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:43:55 40.7732 29.1128 8.3 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:43:17 40.8082 29.1750 5.0 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:42:09 40.7807 29.1018 7.1 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:31:38 40.7802 29.0938 10.5 -.- 2.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:25:54 40.7813 29.1035 10.9 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:24:12 40.7790 29.0890 9.0 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:22:08 40.7823 29.0930 9.2 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:45:39 40.7738 29.0957 8.9 -.- 2.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:44:21 40.7820 29.1160 11.9 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:42:14 40.7933 29.1002 11.0 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:41:43 40.7757 29.0990 7.6 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:40:00 40.7735 29.1028 8.6 -.- 1.9 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:38:41 40.7857 29.0850 11.0 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:36:16 40.7838 29.0793 8.1 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:35:45 40.7845 29.0995 10.3 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:33:50 40.7945 29.1180 4.7 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:33:33 40.7772 29.1003 10.2 -.- 2.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:32:52 40.7897 29.0877 11.4 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:28:11 40.7932 29.1033 9.1 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:03:25 40.7797 29.0817 8.0 -.- 1.6 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 02:53:31 40.7630 29.1117 4.5 -.- 1.1 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 02:52:54 40.0968 40.8610 8.7 -.- 1.4 -.- YUKARICANOREN-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2026.08.20 02:45:37 40.7853 29.0760 8.8 -.- 1.1 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 02:38:36 40.7930 29.0998 10.0 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 02:37:21 40.7600 29.1052 12.1 -.- 1.5 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 02:36:12 40.7782 29.0933 10.6 -.- 2.0 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 02:35:23 35.8712 28.1230 8.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2026.08.20 02:31:41 40.7842 29.0872 10.9 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 02:18:29 40.7770 29.0922 10.3 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:58:21 40.7813 29.0905 8.7 -.- 2.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:44:35 40.7728 29.0655 4.5 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 01:32:47 40.7797 29.1005 7.3 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:32:23 40.7728 29.1068 8.5 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:28:24 40.7863 29.0845 9.1 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:23:00 40.7767 29.0952 9.2 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:18:46 40.7800 29.1663 4.4 -.- 1.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 01:12:27 40.7773 29.1005 7.8 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:11:55 40.7927 29.0888 12.1 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:08:10 40.7925 29.1162 12.0 -.- 1.2 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:01:48 39.1663 28.1620 8.8 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.20 00:43:45 40.7767 29.1027 10.1 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 00:41:45 40.7758 29.0888 12.2 -.- 2.9 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 00:35:10 40.7872 27.9152 8.6 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.08.20 00:11:08 40.7860 31.5820 5.2 -.- 1.7 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
AFAD ANLIK DEPREMLER LİSTESİ