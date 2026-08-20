Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi SON DEPREMLER LİSTESİ | İstanbul'da peş peşe depremler! 20 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        SON DEPREMLER LİSTESİ | İstanbul'da peş peşe depremler! 20 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi, İstanbul'da dün meydana gelen depremin ardından yeniden gündemin üst sıralarında yer aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verilerine göre Türkiye'de meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularını araştırıyor. İşte 20 Ağustos 2026 Perşembe AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 06:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Son dakika deprem haberleri bugün de vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Özellikle İstanbul’da dün meydana gelen depremin ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son deprem listesi verilerine çevrildi. AFAD ve Kandilli’nin güncel verileri, Türkiye’de meydana gelen son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi veriyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar anlık olarak takip edilirken, “Son deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç?” ve “İstanbul’da yeniden deprem oldu mu?” sorularına yanıt aranıyor. İşte, 20 Ağustos son depremler listesi ile meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri…

        2

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan anlık son dakika depremler listesi ile, Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar listeleniyor. 20 Ağustos Perşembe günü saat 03:33’te İstanbul Adalar'da 03:33 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        3

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.08.20 06:19:50 40.7832 29.0860 9.4 -.- 2.0 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 06:13:07 39.6523 27.8947 4.3 -.- 2.0 -.- BALIKESIR (BALIKESIR) İlksel
        2026.08.20 05:56:54 40.7717 29.0878 8.9 -.- 1.1 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.08.20 05:55:21 40.7875 29.1083 10.3 -.- 1.1 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 05:50:28 40.7807 29.0972 9.6 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 05:45:14 40.7850 29.1072 9.5 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 05:40:34 40.7795 29.1053 11.5 -.- 2.9 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 05:11:41 39.2233 28.1268 20.5 -.- 1.2 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.08.20 05:01:22 40.7807 29.0677 7.5 -.- 1.7 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.08.20 04:54:35 40.7738 29.1173 10.4 -.- 1.2 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 04:43:55 40.7732 29.1128 8.3 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 04:43:17 40.8082 29.1750 5.0 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 04:42:09 40.7807 29.1018 7.1 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 04:31:38 40.7802 29.0938 10.5 -.- 2.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 04:25:54 40.7813 29.1035 10.9 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 04:24:12 40.7790 29.0890 9.0 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 04:22:08 40.7823 29.0930 9.2 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 03:45:39 40.7738 29.0957 8.9 -.- 2.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 03:44:21 40.7820 29.1160 11.9 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 03:42:14 40.7933 29.1002 11.0 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 03:41:43 40.7757 29.0990 7.6 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 03:40:00 40.7735 29.1028 8.6 -.- 1.9 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 03:38:41 40.7857 29.0850 11.0 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 03:36:16 40.7838 29.0793 8.1 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 03:35:45 40.7845 29.0995 10.3 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 03:33:50 40.7945 29.1180 4.7 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 03:33:33 40.7772 29.1003 10.2 -.- 2.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 03:32:52 40.7897 29.0877 11.4 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 03:28:11 40.7932 29.1033 9.1 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 03:03:25 40.7797 29.0817 8.0 -.- 1.6 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.08.20 02:53:31 40.7630 29.1117 4.5 -.- 1.1 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel

        4

        2026.08.20 02:52:54 40.0968 40.8610 8.7 -.- 1.4 -.- YUKARICANOREN-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
        2026.08.20 02:45:37 40.7853 29.0760 8.8 -.- 1.1 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 02:38:36 40.7930 29.0998 10.0 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 02:37:21 40.7600 29.1052 12.1 -.- 1.5 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.08.20 02:36:12 40.7782 29.0933 10.6 -.- 2.0 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 02:35:23 35.8712 28.1230 8.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.08.20 02:31:41 40.7842 29.0872 10.9 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 02:18:29 40.7770 29.0922 10.3 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 01:58:21 40.7813 29.0905 8.7 -.- 2.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 01:44:35 40.7728 29.0655 4.5 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.08.20 01:32:47 40.7797 29.1005 7.3 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 01:32:23 40.7728 29.1068 8.5 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 01:28:24 40.7863 29.0845 9.1 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 01:23:00 40.7767 29.0952 9.2 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 01:18:46 40.7800 29.1663 4.4 -.- 1.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.08.20 01:12:27 40.7773 29.1005 7.8 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 01:11:55 40.7927 29.0888 12.1 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 01:08:10 40.7925 29.1162 12.0 -.- 1.2 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 01:01:48 39.1663 28.1620 8.8 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.08.20 00:43:45 40.7767 29.1027 10.1 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 00:41:45 40.7758 29.0888 12.2 -.- 2.9 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
        2026.08.20 00:35:10 40.7872 27.9152 8.6 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
        2026.08.20 00:11:08 40.7860 31.5820 5.2 -.- 1.7 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.

        5

        AFAD ANLIK DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-08-20 05:53:29 40.78817 29.07883 11.53 ML 1.3 Marmara Denizi - [08.73 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 05:49:34 39.218 28.0235 7.14 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-20 05:45:13 40.78167 29.08517 14.5 ML 1.6 Marmara Denizi - [09.19 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 05:40:35 40.78617 29.10183 7.0 ML 2.9 Marmara Denizi - [08.05 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 05:11:43 39.27933 28.098 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-20 05:01:22 40.78917 29.096 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - [08.00 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 04:43:57 40.826 29.23867 7.0 ML 1.7 Marmara Denizi - [04.83 km] Tuzla (İstanbul)
        2026-08-20 04:31:39 40.76767 29.03633 7.0 ML 2.8 Marmara Denizi - [11.42 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 04:25:54 40.77367 29.04217 7.0 ML 1.6 Marmara Denizi - [10.97 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 04:24:12 40.778 29.079 7.0 ML 1.6 Marmara Denizi - [09.77 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 04:22:10 40.80967 29.1685 10.53 ML 1.3 Marmara Denizi - [04.95 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 04:15:22 40.78217 29.08783 7.0 ML 1.5 Marmara Denizi - [09.02 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 03:45:38 40.765 29.09933 10.45 ML 2.5 Marmara Denizi - [10.27 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 03:40:00 40.78633 29.12517 8.68 ML 1.9 Marmara Denizi - [07.34 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 03:38:42 40.81467 29.10417 8.79 ML 1.3 Marmara Denizi - [05.23 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 03:37:36 39.13317 28.27133 5.44 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-20 03:33:33 40.7885 29.08983 14.99 ML 2.5 Marmara Denizi - [08.34 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 03:20:22 40.639 29.07417 7.47 ML 1.6 Çınarcık (Yalova)
        2026-08-20 02:52:55 40.11733 40.8765 7.0 ML 1.0 Aziziye (Erzurum)
        2026-08-20 02:49:46 40.78583 29.08817 15.49 ML 2.5 Marmara Denizi - [08.67 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 02:37:24 40.80917 29.10633 17.15 ML 1.5 Marmara Denizi - [05.66 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 02:36:12 40.7755 29.108 7.0 ML 1.8 Marmara Denizi - [08.92 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 02:35:26 36.0205 28.115 11.22 ML 1.5 Akdeniz - [67.85 km] Marmaris (Muğla)
        2026-08-20 02:31:42 40.787 29.14 7.0 ML 1.6 Marmara Denizi - [07.08 km] Adalar (İstanbul)
        6
        2026-08-20 02:18:29 40.77767 29.05467 6.99 ML 1.4 Marmara Denizi - [10.69 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 01:58:21 40.79233 29.121 7.0 ML 2.1 Marmara Denizi - [06.80 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 01:35:03 40.78217 29.20983 7.0 ML 1.5 Marmara Denizi - [08.29 km] Tuzla (İstanbul)
        2026-08-20 01:32:47 40.789 29.082 7.0 ML 1.7 Marmara Denizi - [08.54 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 01:28:24 40.77967 29.10083 8.08 ML 1.4 Marmara Denizi - [08.73 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 01:23:00 40.77667 29.09433 7.0 ML 1.3 Marmara Denizi - [09.28 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 01:19:07 39.76867 41.98783 7.12 ML 1.2 Karayazı (Erzurum)
        2026-08-20 01:18:13 41.22317 43.48133 12.45 ML 1.8 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [15.91 km] Çıldır (Ardahan)
        2026-08-20 01:12:27 40.77267 29.09333 7.0 ML 1.6 Marmara Denizi - [09.71 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 00:52:25 38.172 37.88983 7.0 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya)
        2026-08-20 00:41:45 40.77583 29.09533 7.21 ML 2.6 Marmara Denizi - [09.32 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 00:11:09 40.7965 31.59983 7.17 ML 1.5 Merkez (Bolu)
        2026-08-20 00:08:13 40.76683 29.089 7.02 ML 1.3 Marmara Denizi - [10.45 km] Adalar (İstanbul)
        2026-08-20 00:06:13 38.3335 38.74817 7.02 ML 1.1 Kale (Malatya)
        2026-08-20 00:01:38 40.77767 29.109 7.3 ML 1.2 Marmara Denizi - [08.67 km] Adalar (İstanbul)

        AFAD SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Deprem
        #son depremler
        #AFAD
        #Kandilli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Doğu Karadeniz'de yağmur, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Doğu Karadeniz'de yağmur, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Altın iki ayın zirvesinde
        Altın iki ayın zirvesinde
        Trump'tan İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon
        Trump'tan İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı
        'Evlilik' sorularına yanıt
        'Evlilik' sorularına yanıt
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        "Botoks yok, saçlarımı boyatıyorum"
        "Botoks yok, saçlarımı boyatıyorum"
        Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!
        Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        Borç meselesi katliama dönüştü
        Borç meselesi katliama dönüştü
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        "Suriye'ye yönelik saldırı küstah ve tehlikeli bir hamledir"
        "Suriye'ye yönelik saldırı küstah ve tehlikeli bir hamledir"
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        G.Saray'dan Demirovic'e resmi teklif!
        G.Saray'dan Demirovic'e resmi teklif!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı