FED faiz kararını açıkladı Ekim 2026! FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi bırakıldı?
ABD Merkez Bankası (FED), Ekim 2026 faiz kararını açıkladı. Küresel piyasaların yakından takip ettiği karar, dolar, altın, borsa ve kripto para piyasaları açısından önem taşıyor. FED'in politika faizine ilişkin aldığı karar, yatırımcıların gelecek döneme yönelik beklentilerini de etkiliyor. Piyasaların merakla beklediği açıklamayla birlikte FED'in para politikasında nasıl bir yol izleyeceği de gündeme geldi. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı? İşte 28 Ekim 2026 FED faiz kararı...
ABD Merkez Bankası FED, 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararını duyurdu. Kararın ardından yatırımcılar, FED Başkanı'nın açıklamalarını ve bankanın gelecek döneme ilişkin mesajlarını takip etmeye başladı. ABD'de enflasyon, istihdam ve ekonomik büyümeye ilişkin veriler, para politikası kararlarında belirleyici olmaya devam ediyor. Peki, FED faiz kararı ne oldu? İşte Ekim 2026 FED faiz kararına ilişkin tüm detaylar...
FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 3,75-4 aralığında sabit bıraktı.
FED FAİZ KARARI NE OLDU, FAİZLER DÜŞTÜ MÜ?
Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,75-4,00 aralığında tuttu. Karar, 10'a karşı 2 oyla alındı. İki üye eylül ayında olduğu gibi bu toplantıda da 25 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi gerektiğini savundu.
FOMC açıklamasında, ekonomik faaliyetin güçlü bir hızla genişlediği belirtilerek, jeopolitik gelişmelerin kısmen etkisiyle belirsizliğin yüksek seviyesini koruduğu ifade edildi.
Açıklamada, ABD'de iç harcamaların dirençli seyrettiği, verimlilik artışının güçlü olduğu ve sermaye yatırımlarının sağlam kaldığı kaydedildi. İstihdam artışının iş gücündeki büyümeye paralel ilerlediği ve işsizlik oranının önemli bir değişim göstermediği bildirildi.
Açıklamada enflasyonun hedefe zamanında dönmesini sağlamak için uygun para politikası duruşunun belirlenmesinde daha fazla veri elde edilmesinin yardımcı olacağı ifade edildi.
Banka, fiyat istikrarını sağlayacağı yönündeki taahhüdünü ise korudu.
EKONOMİK FAALİYETE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME GÜÇLENDİ
Fed, önceki açıklamasında ekonomik faaliyetin "sağlam bir hızla" genişlediğini belirtirken, son açıklamasında bu ifadeyi "güçlü bir hızla" şeklinde değiştirdi.
Buna karşılık, iç harcamaların dirençli seyrettiği, verimlilik artışının güçlü olduğu, sermaye yatırımlarının sağlam kaldığı ve işsizlik oranının önemli ölçüde değişmediğine ilişkin değerlendirmeler korundu.
Jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan belirsizliğin yüksek seviyede kaldığına yönelik ifade de son açıklamada yer almaya devam etti.
ÖNCEKİ TOPLANTIDA FAİZ ARTIRILMIŞTI
Fed, 16 Eylül'de gerçekleştirdiği önceki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmişti. Söz konusu karar 12 üyenin oy birliğiyle alınmıştı.
FED 2026 TOPLANTI TARİHLERİ
Aralık: 8-9 Aralık 2026