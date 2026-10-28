FED FAİZ KARARI NE OLDU, FAİZLER DÜŞTÜ MÜ?

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,75-4,00 aralığında tuttu. Karar, 10'a karşı 2 oyla alındı. İki üye eylül ayında olduğu gibi bu toplantıda da 25 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi gerektiğini savundu.