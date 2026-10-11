İstanbul'da hissedilen bir sarsıntı iddiasının ardından binlerce kişi arama motorlarında son deprem bilgilerini araştırmaya başladı. AFAD ile Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremleri anlık olarak resmi internet siteleri üzerinden yayımlıyor. Deprem sonrası merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri kısa süre içinde güncelleniyor. Yetkililer, resmi açıklamalar dışında doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Peki, İstanbul'da deprem oldu mu, son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde kaydedildi? İşte AFAD ve Kandilli'nin yayımladığı son depremler listesine ilişkin detaylar…