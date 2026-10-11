Son dakika | İstanbul'da deprem mi oldu? Yalova, Kocaeli, Bursa ve Sakarya AFAD ve Kandilli son depremler listesi 10 Ekim 2026 Cumartesi
İstanbul'da hissedildiği öne sürülen bir sarsıntının ardından vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yaşanan sarsıntının ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesine çevrildi. Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli'nin resmi sistemleri üzerinden anlık olarak güncellenmeye devam ediyor. Depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve hissedildiği bölgeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar, son dakika deprem bilgilerini resmi kaynaklardan kontrol etmeyi sürdürüyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile son dakika deprem bilgileri…
İstanbul'da hissedilen bir sarsıntı iddiasının ardından binlerce kişi arama motorlarında son deprem bilgilerini araştırmaya başladı. AFAD ile Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremleri anlık olarak resmi internet siteleri üzerinden yayımlıyor. Deprem sonrası merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri kısa süre içinde güncelleniyor. Yetkililer, resmi açıklamalar dışında doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Peki, İstanbul'da deprem oldu mu, son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde kaydedildi? İşte AFAD ve Kandilli'nin yayımladığı son depremler listesine ilişkin detaylar…
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin 3.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin 3.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. 22.08'de gerçekleşen sarsıntının Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında olduğu bildirildi.
EN SON NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?
Kandilli Rasathanesi ile AFAD, meydana gelen depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.
Yayınlanan son depremler listesine göre 10 Ekim 2026 tarihinde Akdeniz'de 3.8 ve 3.5 büyüklüğünde depreme meydana geldi.
10 EKİM 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
2026.10.10 22:09:42 39.4175 27.3348 11.6 -.- 2.6 -.- IKIZCE-IVRINDI (BALIKESIR) 2026.10.10 22:08:49 40.6797 29.2567 13.0 -.- 3.5 3.5 YALOVA 2026.10.10 21:42:24 40.3385 36.3652 7.0 -.- 1.6 -.- YESILYURT-(TOKAT) 2026.10.10 21:33:07 39.2393 28.1170 8.7 -.- 2.1 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 2026.10.10 21:13:29 37.5243 36.2357 5.0 -.- 2.2 -.- GOZTASI-KADIRLI (OSMANIYE) 2026.10.10 21:02:41 39.1695 28.2342 4.5 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 2026.10.10 20:58:45 39.4123 27.3830 4.0 -.- 3.0 2.9 TASDIBI-IVRINDI (BALIKESIR)
2026.10.10 20:49:53 39.5575 28.8038 7.5 -.- 2.1 -.- KIZILCADERE-DURSUNBEY (BALIKESIR) 2026.10.10 20:26:27 35.4195 26.5962 2.3 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
09-10-2026 23:15:09 34.4122 34.0793 7.29 ML 3.8 Akdeniz 731004
10-10-2026 02:29:58 37.771 36.1268 7 ML 2.6 Saimbeyli (Adana) 731022
10-10-2026 04:30:05 39.4342 27.3433 6.99 ML 2.6 İvrindi (Balıkesir) 731024
10-10-2026 05:28:04 34.2532 34.1488 10.38 ML 3.5 Akdeniz 731031
10-10-2026 05:48:47 37.766 36.6197 7 ML 2.1 Onikişubat (Kahramanmaraş) 731037