Bu sene cumhuriyetimizin 103. yılını kutlayacağız. Türkiye'de kendi devletleri hakkında olumlu tek bir kelime duymaya tahammül edemeyenler var. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin ev sahipliğine kara çalmak için hezeyan üretiyorlar. Bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe onlar adına üzülüyoruz. 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaranlara sadece gülüp geçiyoruz.