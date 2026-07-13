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        Haberler Bilgi Gündem Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 13 Temmuz Pazartesi Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları

        Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 13 Temmuz Pazartesi Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kabinede ekonomi, enflasyonla mücadele, "Terörsüz Türkiye" sürecinde atılacak adımlar, savunma sanayi ve dış politika başlıkları masaya yatırıldı. Ayrıca F-35 savaş uçaklarıyla ilgili son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları da değerlendirildi. ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilimin Türkiye'ye olası etkileri de toplantının dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Peki, 13 Temmuz Pazartesi Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir? İşte 13 Temmuz 2026 Pazartesi Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 18:29 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı tamamlandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunun merakla beklediği kabine kararlarını duyurdu. Toplantıda ekonomi yönetiminin yol haritasından savunma sanayisine, terörle mücadeleden bölgesel gelişmelere kadar birçok kritik konu ele alındı. Peki, 13 Temmuz Pazartesi Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, kabinede hangi kararlar alındı? İşte toplantının öne çıkan başlıkları...

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        KABİNE KARARLARI AÇIKLANDI!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ekonomi, güvenlik, dış politika ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok konuda önemli mesajlar verdi.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

        Ankara’nın artık bir dünya şehri olduğu bu vesileyle tescil edilmiştir. Önemli bir kısmına iştirak ettiğim diğer NATO toplantılarına kıyasla Ankara Zirvesi medyanın en yoğun ilgi gösterdiği zirvelerden biri olmuştur

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        Bu sene cumhuriyetimizin 103. yılını kutlayacağız. Türkiye'de kendi devletleri hakkında olumlu tek bir kelime duymaya tahammül edemeyenler var. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin ev sahipliğine kara çalmak için hezeyan üretiyorlar. Bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe onlar adına üzülüyoruz. 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaranlara sadece gülüp geçiyoruz.

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        Hangi partiden görüşten olursak olalım hepimiz bu aziz milletin ferdiyiz. Türkiyenin başarısı 86 milyonun başarısıdır. Türkiyenin sıkıntısı hepimizin sıkıntısıdır. Mehter marşından rahatsız olanlar, ister kabul edin ister etmeyin artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla şerefle doludur.

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        NATO zirvesi cumhurbaşkanlığı külliyesine ne gerek var diyenlere iktidarda gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net içinde göstermiştir. Kıymetli basın mensupları, Ankara zivesi ülkemizin merkezi rolünün berraklaşmasına vesile olmuş. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk aldığı, külfetin daha adil paylaşıldığı, ve kolektif savunmanın öncelendiği yeni dönemin Ankara zirvesinde somutlaşması toplantıyı ittifakın tarihi zirvelerinden biri haline getirmiştir.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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