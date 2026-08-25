Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 25 Ağustos Salı Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir araya geldi. Saat 17.10'da başlayan toplantının ardından Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları gündemi meşgul etmeye başladı. Enflasyonla mücadele, terörle mücadele ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelişmeler toplantının öne çıkan gündem maddelerini oluşturdu. Peki, Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, 25 Ağustos 2026 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir? İşte 25 Ağustos Salı kabine kararları ve sonuçları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda ülke gündemindeki önemli gelişmeler değerlendiriliyor. Ekonominin son durumu, enflasyonla mücadele ve Terörsüz Türkiye sürecinin yanı sıra iç ve dış politikadaki gelişmelerin de toplantının gündeminde yer aldı. Kabinede alınan kararların hangi alanlarda düzenleme ve yeni adımlar içereceği araştırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, 25 Ağustos 2026 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir? İşte 25 Ağustos 2026 Kabine Toplantısı'na ilişkin son gelişmeler...
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?
Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
"KRİZ DÖNEMİNİ POPÜLİZME TEVESSÜL ETMEDEN YÖNETİYORUZ"
Türkiye’yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdam, ihracat, tarım ve turizm alanlarında hedeflere bağlı kalmaya devam ettiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ve bölgesel gelişmelerin etkilerine rağmen Türkiye ekonomisinin yoluna devam ettiğini ifade ederek, "Adeta bir kriz fırtınası yaşadığımız sancılı dönemi popülizme tevessül etmeden milletin kaynaklarını büyük özenle koruyarak yönetiyoruz" dedi.
İran-ABD geriliminin etkilerinin zamanla azalacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Allah’ın izniyle doğru yoldadır. İstikameti bellidir. Eninde sonunda menziline ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.
"KRİZ DÖNEMİNİ POPÜLİZME TEVESSÜL ETMEDEN YÖNETİYORUZ"
Türkiye’yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdam, ihracat, tarım ve turizm alanlarında hedeflere bağlı kalmaya devam ettiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ve bölgesel gelişmelerin etkilerine rağmen Türkiye ekonomisinin yoluna devam ettiğini ifade ederek, "Adeta bir kriz fırtınası yaşadığımız sancılı dönemi popülizme tevessül etmeden milletin kaynaklarını büyük özenle koruyarak yönetiyoruz" dedi.
İran-ABD geriliminin etkilerinin zamanla azalacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Allah’ın izniyle doğru yoldadır. İstikameti bellidir. Eninde sonunda menziline ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ÇOK CİDDİ GÜÇ KAZANDI"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’a da değindi.
Söz konusu düzenlemenin terörsüz Türkiye sürecine önemli katkı sunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu büyük uzlaşıyla terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı siyasi partilerin ülkenin geleceği konusunda aynı zeminde buluşmasının önemli olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin sorunlarını çözme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.
"HERKES ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLMALI"
Terörsüz Türkiye sürecinin dikkatle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi aktörlere ve toplumun tüm kesimlerine sorumluluk çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum" diyerek, Türkiye’nin terör sorununu geride bırakması için ortak iradenin önemine dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu mesele iktidar ve ittifak olarak sadece bizim meselemiz değildir. Bu mesele devlet meselesidir. 86 milyonun ortak meselesidir" ifadelerini kullandı.
Süreci zora sokacak açıklama ve girişimlerden uzak durulması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırf daha fazla görüntülenmek, daha fazla reyting ve etkileşim almak uğruna hayati meseleyi enfekte etmeye kimsenin hakkı yoktur" dedi.
"TÜRKİYE’NİN BÖLGEDEKİ AMACI BARIŞ VE İSTİKRARDIR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel politikalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye’nin Suriye, Irak, Lübnan, Filistin, Körfez, Afrika, Balkanlar ve Kafkasya’da barış, adalet ve istikrarı önceleyen bir anlayışla hareket ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin bölgesinde huzur ortamının oluşmasını hedeflediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim bölgemizin tamamında barış, adalet, istikrar ve huzurdan öte hiçbir amacımız, hedefimiz, gayemiz yoktur" dedi.
"KİMSE BİZE ROTA VE SINIR ÇİZEMEZ"
Türkiye’nin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse bize rota ve sınır çizemez. Bundan sonra da milletin belirlediği istikamette Türkiye’nin çıkarları için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tarihsel sorumlulukları doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, bölgede barış, güvenlik ve refahın tesis edilmesi için çalışmaların süreceğini kaydetti.