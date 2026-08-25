"HERKES ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLMALI"

Terörsüz Türkiye sürecinin dikkatle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi aktörlere ve toplumun tüm kesimlerine sorumluluk çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum" diyerek, Türkiye’nin terör sorununu geride bırakması için ortak iradenin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu mesele iktidar ve ittifak olarak sadece bizim meselemiz değildir. Bu mesele devlet meselesidir. 86 milyonun ortak meselesidir" ifadelerini kullandı.

Süreci zora sokacak açıklama ve girişimlerden uzak durulması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırf daha fazla görüntülenmek, daha fazla reyting ve etkileşim almak uğruna hayati meseleyi enfekte etmeye kimsenin hakkı yoktur" dedi.