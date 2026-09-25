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        Haberler Bilgi SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELDİ! Motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? 25 Eylül 2026 İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları

        SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELDİ! Motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? 25 Eylül 2026 İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları

        Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Dün motorinin litre fiyatına uygulanan 5,57 TL'lik indirimin ardından bu kez zam geldi. 2,60 TL'lik artış 25 Eylül 2026 Cuma günü itibarıyla pompaya yansırken güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, motorine ne kadar zam geldi, mazot litre fiyatı kaç TL oldu? LPG'ye ve benzine zam geldi mi? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de 25 Eylül 2026 güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 12:33 Güncelleme:
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        Akaryakıt tabelaları bir gün arayla yeniden değişti. 24 Eylül Perşembe günü motorine 5,57 TL'lik indirim yapılmıştı. 25 Eylül Cuma günü ise motorinin litre fiyatına 2,60 TL’lik zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan fiyat artışı pompalara yansırken araç sahipleri güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, akaryakıt zammı sonrası motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Eylül 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

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        MOTORİNE ZAM GELDİ

        Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürerken motorin kullanan araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Bir gün önce uygulanan 5,57 TL'lik indirimin ardından bu kez motorine zam geldi.

        Motorinin litre fiyatına 2,60 TL zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte güncellenen fiyatlar, 25 Eylül 2026 Cuma gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

        Son düzenlemeyle İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litresi 93,50 TL'ye ulaştı.

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        LPG VE BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELDİ Mİ?

        25 Eylül Cuma günü itibarıyla fiyat değişikliği motorin grubunda gerçekleşti. Benzin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim bildirilmedi.

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        25 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Fiyatlar dağıtım şirketine ve istasyona göre değişebilir.

        İstanbul Avrupa Yakası

        Benzin litre fiyatı: 80,40 TL

        Motorin litre fiyatı: 93,50 TL

        LPG litre fiyatı: 34,99 TL

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        İstanbul Anadolu Yakası

        Benzin litre fiyatı: 80,30 TL

        Motorin litre fiyatı: 93,30 TL

        LPG litre fiyatı: 34,40 TL

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        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 81,40 TL

        Motorin litre fiyatı: 94,60 TL

        LPG litre fiyatı: 35,09 TL

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        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 81,70 TL

        Motorin litre fiyatı: 94,90 TL

        LPG litre fiyatı: 34,99 TL

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        AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

        Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol ve rafineri ürün fiyatları, döviz kuru ve vergiler etkili oluyor. Bu kalemlerdeki değişimler benzin, motorin ve LPG'nin pompa satış fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyabiliyor.

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