SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELDİ! Motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? 25 Eylül 2026 İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları

Akaryakıt tabelaları bir gün arayla yeniden değişti. 24 Eylül Perşembe günü motorine 5,57 TL'lik indirim yapılmıştı. 25 Eylül Cuma günü ise motorinin litre fiyatına 2,60 TL’lik zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan fiyat artışı pompalara yansırken araç sahipleri güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, akaryakıt zammı sonrası motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Eylül 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları...