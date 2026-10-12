SON DAKİKA: NİHAT ZİYALAN HAYATINI KAYBETTİ! Yeşilçam oyuncusu Nihat Ziyalan kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, hangi filmlerde oynadı?

Yeşilçam oyuncusu Nihat Ziyalan vefat etti. Türk sinemasında pek çok filmde rol alan Nihat Ziyalan, 90 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda yazar ve şair olan Ziyalan, yaşamını Avustralya'da sürdürüyordu. Vefat haberi sonrası ‘’Nihat Ziyalan kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Nihat Ziyalan’ın hayatı ve kariyeri hakkında detaylar…