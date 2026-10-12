SON DAKİKA: NİHAT ZİYALAN HAYATINI KAYBETTİ! Yeşilçam oyuncusu Nihat Ziyalan kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, hangi filmlerde oynadı?
Son dakika haberine göre, Türk sinemasının usta isimlerinden, şair ve yazar Nihat Ziyalan'dan acı haber geldi. Yeşilçam'da canlandırdığı unutulmaz karakterlerin yanı sıra edebiyat alanındaki eserleriyle de Türk kültür ve sanat hayatında iz bırakan Nihat Ziyalan hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberi, sanat ve edebiyat dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı. Peki, Nihat Ziyalan kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, hangi filmlerde rol aldı? İşte Nihat Ziyalan'ın hayatı ve kariyeri..
Yeşilçam oyuncusu Nihat Ziyalan vefat etti. Türk sinemasında pek çok filmde rol alan Nihat Ziyalan, 90 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda yazar ve şair olan Ziyalan, yaşamını Avustralya'da sürdürüyordu. Vefat haberi sonrası ‘’Nihat Ziyalan kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Nihat Ziyalan’ın hayatı ve kariyeri hakkında detaylar…
NİHAT ZİYALAN HAYATINI KAYBETTİ!
Türk sinemasının usta isimlerinden Nihat Ziyalan’dan acı haber geldi. Yeşilçam’da canlandırdığı karakterlerle tanınan Nihat Ziyalan, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Aynı zamanda yazar ve şair olan Ziyalan, yaşamını Avustralya'nın Sidney kentinde sürdürüyordu.
Beyazperde de genellikle "kötü adam" rollerini oynayan usta sanatço, Yılmaz Güney'in de yakın dostuydu.
NİHAT ZİYALAN NEDEN ÖLDÜ?
Nihat Ziyalan’IN ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
NİHAT ZİYALAN KİMDİR? İŞTE HAYATI VE KARİYERİ
1936 yılında Adana’da dünyaya gelen Nihat Ziyalan, askerliğini yaptıktan sonra Adana Şehir Tiyatrosu'na girdi. Şehir Tiyatrosu'nun kapanmasından sonra Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyunculuk yaptı. 1963 yılında ilk şiir kitabı olan "Asık Yüzlünün Biri" yayımlandı.
Adanalı sanatçıya 2009'da Çukurova'nın tanıtımına sağladığı katkılarından dolayı "Çukurova Ödülü" verilmişti.
Ziyalan, 1966'da çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney'in daveti üzerine İstanbul'a gidip sinema filmlerinde rol almaya başladı. Rol aldığı ilk film, Yılmaz Güney'in Mualla Özbek için çektiği 'At Hırsızı Banuş' adlı filmiydi. Genellikle "kötü adam" rollerini canlandıran Ziyalan, son olarak Türkan Şoray’ın yönetip, başrolünü oynadığı 'Azap' filmiyle kamera karşısına geçmişti.
'Sezercik Aslan Parçası' filmindeki 'Nedim' rolüyle de tanınan oyuncu, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Lale Belkıs, Türkan Şoray, Fatma Girik ve Selma Güneri gibi isimlerle karşılıklı rol aldı.