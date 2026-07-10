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        Haberler Bilgi Yaşam On Numara sonuçları açıklandı 10 Temmuz Cuma! On Numara sonucu sorgulama ekranı

        On Numara sonuçları açıklandı 10 Temmuz Cuma! On Numara sonucu sorgulama ekranı

        On Numara heyecanı 10 Temmuz 2026 Cuma akşamı gerçekleştirilen çekilişle devam etti. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen çekilişin ardından binlerce kişi kazandıran numaraları ve büyük ikramiyenin isabet edip etmediğini araştırmaya başladı. Peki, 10 Temmuz 2026 On Numara sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar neler? İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 20:11 Güncelleme:
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        10 Temmuz 2026 tarihli On Numara çekilişi tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı. Çekilişe katılanlar kazanan numaraları öğrenmek ve biletlerini kontrol etmek için resmi sonuç ekranını ziyaret ediyor. Büyük ikramiye ile birlikte diğer ikramiye kategorilerinin dağılımı da çekiliş sonrasında belli oldu. Sonuçlar, Milli Piyango Online'ın resmi sorgulama sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, 10 Temmuz 2026 On Numara sonuçları açıklandı mı, çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

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        10 TEMMUZ 2026 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        10 Temmuz 2026 Cuma günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları açıklandı.

        İşte On Numara çekiliş sonuçları

        2 - 5- 11 - 22 - 26 - 30 - 31 - 40 - 43 - 44 - 45

        47 - 54 - 58 - 64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 73 - 77

        On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretti...

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        ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        On Numara sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.

        Bilet numarası veya kupon bilgileri girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı kolayca öğrenilebiliyor.

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        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

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        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal!

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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