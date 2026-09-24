Son dakika: Şanlurfa'da deprem: Diyarbakır, Gaziantep ve Malatya'dan hissedildi! 24 Eylül Kandilli ve AFAD: Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

Son depremler 24 Eylül AFAD ve Kandilli listesi günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki meydana gelen son depremler anlık olarak AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Hemen belirtelim ki Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Şanlıurfa Pınarbaşı olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.40'ta meydana gelen deprem yerin 5.4 kilometre altında kaydedildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.4 büyüklüğünde kaydetti. İşte 24 Eylül tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...