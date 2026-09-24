Son dakika: Şanlurfa'da deprem: Diyarbakır, Gaziantep ve Malatya'dan hissedildi! 24 Eylül Kandilli ve AFAD: Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?
Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında son depremler AFAD ve Kandilli listesi ile birlikte başta belirtilen sorunun cevabı da en çok araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Şanlıurfa Pınarbaşı olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.40'ta meydana gelen deprem yerin 5.4 kilometre altında kaydedildi. Deprem, Diyarbakır, Gaziantep ve Malatya gibi çevre illerden de hissedildi. Öte yandan AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu. Peki, son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 24 Eylül Perşembe listesi...
Son depremler 24 Eylül AFAD ve Kandilli listesi günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki meydana gelen son depremler anlık olarak AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Hemen belirtelim ki Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Şanlıurfa Pınarbaşı olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.40'ta meydana gelen deprem yerin 5.4 kilometre altında kaydedildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.4 büyüklüğünde kaydetti. İşte 24 Eylül tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
ŞANLIURFA'DA DEPREM: DİYARBAKIR, MALATYA VE GAZİANTEP'TEN HİSSEDİLDİ
Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40’ta meydana gelen ve Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.