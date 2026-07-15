Şans Topu sonuçları açıklandı 15 Temmuz Çarşamba! Şans Topu sonucu sorgulama ekranı
15 Temmuz 2026 tarihli Şans Topu çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi. Haftanın ilk Şans Topu çekilişinin ardından binlerce kişi kazandıran numaraları ve ikramiye dağılımını araştırmaya başladı. Çekilişte çıkan numaralar, Milli Piyango Online sistemi üzerinden erişime açıldı. Büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar da çekilişin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, 15 Temmuz 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte 15 Temmuz 2026 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
15 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda yapılan çekilişin ardından kazandıran numaralar erişime açıldı. Şans Topu oynayanlar, çekiliş sonuçlarını ve ikramiye bilgilerini sorgulamaya başladı. Çekiliş sonuçlarına Milli Piyango Online üzerinden ve resmî platformlardan ulaşılabiliyor. Peki, 15 Temmuz 2026 Şans Topu çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte Şans Topu sonuçları ve sorgulama ekranı…
15 TEMMUZ 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI
15 Temmuz 2026 tarihli Şans Topu çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklandı.
İşte Şans Topu'nda çıkan numaralar:
1 - 3 - 6 - 14 - 15 + 5
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.
Vatandaşlar, kupon bilgilerini girerek veya çekiliş numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor. Ayrıca ikramiye kazanan kuponlara ilişkin detaylar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.