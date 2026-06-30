Süper Loto sonuçları açıklandı 30 Haziran 2026! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi 30 Haziran 2026 Salı akşamı noter huzurunda gerçekleştirildi. Sisal Şans tarafından düzenlenen çekilişin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı milyonlarca şans oyunu tutkunu tarafından araştırılmaya başlandı. Çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online sistemi üzerinden erişime açıldı. Peki, 30 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte Süper Loto 30 Haziran 2026 sonuç sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin tüm detaylar...
Süper Loto çekilişi, 30 Haziran Salı günü saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri Milli Piyango Online üzerinden yayımlandı. Kuponlarını kontrol etmek isteyenler sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Süper Loto'da 6 bilen talihli çıkıp çıkmadığı ve büyük ikramiyenin devredip devretmediği de merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır, kazandıran numaralar nereden öğrenilir? İşte 30 Haziran 2026 Süper Loto çekiliş sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
30 Haziran 2026 Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin ardından sonuçlar erişime açıldı.
Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrasında kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı Milli Piyango Online üzerinden yayımlandı.
30 HAZİRAN 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI
30 Haziran Salı tarihli Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı.
Kazandıran numaralar:
6 - 8 - 15 - 18 - 19 - 29
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Süper Loto sonuç sorgulama işlemi Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar kupon bilgilerini sisteme girerek çekiliş sonuçlarını anında öğrenebiliyor. Sonuçlar ayrıca yetkili bayiler aracılığıyla da kontrol edilebiliyor. Resmi platformlarda ikramiye kategorileri ve kazanan sayıları detaylı olarak paylaşılıyor. Talihlilerin sonuçları yalnızca resmi kaynaklardan takip etmesi öneriliyor.
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.