Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı 30 Haziran 2026! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı 30 Haziran 2026! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

        Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi 30 Haziran 2026 Salı akşamı noter huzurunda gerçekleştirildi. Sisal Şans tarafından düzenlenen çekilişin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı milyonlarca şans oyunu tutkunu tarafından araştırılmaya başlandı. Çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online sistemi üzerinden erişime açıldı. Peki, 30 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte Süper Loto 30 Haziran 2026 sonuç sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-06-30 21:38:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Süper Loto çekilişi, 30 Haziran Salı günü saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri Milli Piyango Online üzerinden yayımlandı. Kuponlarını kontrol etmek isteyenler sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Süper Loto'da 6 bilen talihli çıkıp çıkmadığı ve büyük ikramiyenin devredip devretmediği de merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır, kazandıran numaralar nereden öğrenilir? İşte 30 Haziran 2026 Süper Loto çekiliş sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...

        2

        SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        30 Haziran 2026 Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin ardından sonuçlar erişime açıldı.

        Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrasında kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı Milli Piyango Online üzerinden yayımlandı.

        3

        30 HAZİRAN 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        30 Haziran Salı tarihli Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı.

        Kazandıran numaralar:

        6 - 8 - 15 - 18 - 19 - 29

        4

        SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Süper Loto sonuç sorgulama işlemi Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar kupon bilgilerini sisteme girerek çekiliş sonuçlarını anında öğrenebiliyor. Sonuçlar ayrıca yetkili bayiler aracılığıyla da kontrol edilebiliyor. Resmi platformlarda ikramiye kategorileri ve kazanan sayıları detaylı olarak paylaşılıyor. Talihlilerin sonuçları yalnızca resmi kaynaklardan takip etmesi öneriliyor.

        5

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 30 Haziran 2026 haberleri: ABD - İran arasında görüşme bilmecesi, Kabinede gündem NATO Zirvesi ve en düşük emekli aylığı, Bahçeli: Askeri hastaneler açılmalı

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.ABD - İRAN ARASINDA GÖRÜŞME BİLMECESİ ABD ve İran arasında yine görüşme bilmecesi yaşanıyor... Trump'ın ABD ve İran heyetlerinin Doha'da bugün görüşeceğini açıklamasının ardından İran'dan açıklama geldi. İran heyetinin Mutabakat Zap...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zerre kadar kaale almıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zerre kadar kaale almıyoruz
        Aziz Yıldırım'ın evinde kuaför kadın hayatını kaybetti
        Aziz Yıldırım'ın evinde kuaför kadın hayatını kaybetti
        CHP'de 26 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 26 il başkanı görevden alındı
        ABD'de doğumla vatandaşlık kararı
        ABD'de doğumla vatandaşlık kararı
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası!
        UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası!
        İran'dan sınıra özel önlem
        İran'dan sınıra özel önlem
        Bugün Ne Oldu? 30 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Haziran 2026 haberleri
        Dizel motor geri dönüyor
        Dizel motor geri dönüyor
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        Teknesi olan ünlüler sınava girebilir
        Teknesi olan ünlüler sınava girebilir
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        Gözyaşları içinde anlattı
        Gözyaşları içinde anlattı
        Dijital yaşamın bedeli
        Dijital yaşamın bedeli
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama