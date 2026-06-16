Son depremler Kandilli ve AFAD listesi 16 Haziran Salı günü hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Hemen belirtelim ki kaydedilen güncel verilere göre son olarak saat 01.04'te Kayseri'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? İşte güncel anlık depremler listesi...