SON DEPREMLER 16 HAZİRAN AFAD - KANDİLLİ || Son dakika: Kayseri gece depremle sallandı!
Son depremler 16 Haziran Kandilli ve AFAD listesi hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yaşanan depremler anbean kaydediliyor. Hemen belirtelim ki AFAD tarafından kaydedilen verilere göre Kayseri'de saat 01.04'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, son deprem ne zaman saat kaçta, kaç büyüklüğünde oldu? İşte Kandilli ve AFAD son depremler tablosu...
Giriş: 16 Haziran 2026 - 08:29 Güncelleme:
1
Son depremler Kandilli ve AFAD listesi 16 Haziran Salı günü hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Hemen belirtelim ki kaydedilen güncel verilere göre son olarak saat 01.04'te Kayseri'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? İşte güncel anlık depremler listesi...
2
3
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ