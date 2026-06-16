Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi SON DEPREMLER 16 HAZİRAN AFAD - KANDİLLİ || Son dakika: Kayseri gece depremle sallandı! Son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

        SON DEPREMLER 16 HAZİRAN AFAD - KANDİLLİ || Son dakika: Kayseri gece depremle sallandı!

        Son depremler 16 Haziran Kandilli ve AFAD listesi hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yaşanan depremler anbean kaydediliyor. Hemen belirtelim ki AFAD tarafından kaydedilen verilere göre Kayseri'de saat 01.04'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, son deprem ne zaman saat kaçta, kaç büyüklüğünde oldu? İşte Kandilli ve AFAD son depremler tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 08:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Son depremler Kandilli ve AFAD listesi 16 Haziran Salı günü hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Hemen belirtelim ki kaydedilen güncel verilere göre son olarak saat 01.04'te Kayseri'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? İşte güncel anlık depremler listesi...

        2
        3

        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        ÖNERİLEN VİDEO

        D-100'de bıçaklı panik

        Büyükçekmece'de D-100'de elinde bıçakla polisi harekete geçirdi; trafik yoğunluğu oluştu. (DHA)

        #Deprem
        #son deprem
        #Kandilli
        #AFAD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi
        Rapor kullanımında sürelere dikkat!
        Rapor kullanımında sürelere dikkat!
        Sıcaklık 30 dereceleri buluyor, yağış azalıyor... İllerimizde hava durumu
        Sıcaklık 30 dereceleri buluyor, yağış azalıyor... İllerimizde hava durumu
        AB, Ukrayna ve Moldova ile ilk fasıl kümesini açtı
        AB, Ukrayna ve Moldova ile ilk fasıl kümesini açtı
        Aşıkların kürek sörfü keyfi
        Aşıkların kürek sörfü keyfi
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        AB, hava yolu yolcu haklarına yeni düzenlemeler
        AB, hava yolu yolcu haklarına yeni düzenlemeler
        Udinese, Zaniolo transferini resmen açıkladı!
        Udinese, Zaniolo transferini resmen açıkladı!
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan!
        Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan!
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        19. yüzyılın yaygın korkusu ölü sanılarak gömülmek
        19. yüzyılın yaygın korkusu ölü sanılarak gömülmek
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Burası otel değil, ev"
        "Burası otel değil, ev"