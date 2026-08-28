Son depremler 28 Ağustos Kandilli ve AFAD: Marmara Denizi'nde peş peşe dikkat çeken depremler... Son deprem nerede ne zaman oldu?

Son depremler 28 Ağustos AFAD ve Kandilli listesi günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki meydana gelen son depremler anlık olarak AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Hemen belirtelim ki son olarak 24 saat içerisinde Marmara Denizi - Marmara Ereğlisi açıklarında 1,9 - 2.4 ve 2,7 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi. İşte 28 Ağustos tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...