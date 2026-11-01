SON DEPREMLER LİSTESİ 1 KASIM 2026: Bugün AFAD ve Kandilli verileri ile en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?
1 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye genelinde yaşanan deprem hareketliliği gündemdeki yerini koruyor. Bulunduğu bölgede yer sarsıntısı hisseden vatandaşlar, depremin merkez üssünü, şiddetini ve saatini öğrenmek için AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son verilere yöneliyor. Gün boyunca kaydedilen depremlerin büyüklükleri ve hangi illerde meydana geldiği merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu, en son deprem nerede yaşandı? Hangi bölgelerde kaç büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi? İşte 1 Kasım 2026 Pazar günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel deprem listesi ve son gelişmeler...
Türkiye'de 1 Kasım 2026 Pazar günü meydana gelen depremler, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ülkenin farklı noktalarında kaydedilen sarsıntılara ilişkin bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel listeleri üzerinden takip ediliyor. Özellikle yaşadığı bölgede deprem hissedenler, sarsıntının hangi ilde gerçekleştiğini, büyüklüğünü ve saatini öğrenmek istiyor. Peki, bugün nerelerde deprem oldu? Son deprem ne zaman ve hangi bölgede meydana geldi? İşte 1 Kasım Pazar günü yaşanan depremlerin merkez üsleri, büyüklükleri ve saatlerine ilişkin güncel bilgiler...
EN SON NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?
Kandilli Rasathanesi ile AFAD, meydana gelen depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Yayınlanan son depremler listesinde, küçük ya da büyük ölçekli tüm sarsıntılar yer alırken bu veriler sayesinde depremin büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği konum gibi detaylara kolayca ulaşılabiliyor.
1 KASIM 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
2026-11-01 02:33:53 37.35817 36.92033 9.59 ML 2.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-11-01 06:07:40 38.56183 25.996 7.11 ML 2.4 Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [33.80 km] Çeşme (İzmir)
2026-11-01 08:07:59 39.22767 27.79633 7.02 ML 2.2 Soma (Manisa)
2026-11-01 09:20:23 35.26117 34.61567 22.88 ML 3.1 Akdeniz
2026-11-01 09:37:40 38.13517 36.903 7.0 ML 2.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-11-01 09:55:26 40.19267 31.76133 7.0 ML 2.4 Beypazarı (Ankara)
2026-11-01 13:41:13 41.15633 43.95117 12.38 ML 2.6 Shirak (Ermenistan) - [35.43 km] Akyaka (Kars)