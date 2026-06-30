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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM | Az önce deprem mi oldu? 30 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        SON DAKİKA DEPREM | Az önce deprem mi oldu? 30 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        30 Haziran 2026 Salı günü Türkiye'nin farklı noktalarında kaydedilen son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından "Az önce deprem oldu mu?", "En son deprem nerede meydana geldi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde gerçekleşti?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel son depremler listesi sayesinde meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati anlık olarak öğrenilebiliyor. İşte 30 Haziran 2026 tarihli son dakika deprem listesi ve tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 07:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Türkiye genelinde meydana gelen son depremler 30 Haziran 2026 Salı günü de vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Gün içinde hissedilen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu?", "Kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" ve "Son dakika deprem" sorguları yoğun şekilde araştırılıyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen son depremler listesinde merkez üssü, büyüklük, derinlik ve saat bilgileri yer alıyor. İşte 30 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile en güncel deprem verileri...

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        30 HAZİRAN SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        30 HAZİRAN SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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