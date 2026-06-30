SON DAKİKA DEPREM | Az önce deprem mi oldu? 30 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Türkiye genelinde meydana gelen son depremler 30 Haziran 2026 Salı günü de vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Gün içinde hissedilen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu?", "Kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" ve "Son dakika deprem" sorguları yoğun şekilde araştırılıyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen son depremler listesinde merkez üssü, büyüklük, derinlik ve saat bilgileri yer alıyor. İşte 30 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile en güncel deprem verileri...