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        Haberler Bilgi SON GÜN! 2026 YKS ek tercihler bitti mi, ne zaman bitiyor? YKS ek üniversite yerleştirme tercihi nasıl ve nereden yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        SON GÜN! 2026 YKS ek tercihler bitti mi, ne zaman bitiyor? YKS ek üniversite yerleştirme tercihi nasıl ve nereden yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        Üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar için 2026 YKS ek tercih döneminde süre bitiyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğrenime başlamayı hedefleyen öğrenciler, boş kalan kontenjanlar arasından seçim yaparak tercih listelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kaydedebiliyor. İşlemlerini tamamlayan adaylar yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, YKS ek tercih başvuruları saat kaçta sona erecek? Ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler nasıl yapılır? İşte ÖSYM ek tercih ekranı ve başvuru sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 17:39 Güncelleme:
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        2026 YKS’de ek yerleştirme başvurularını tamamlayan adaylar sonuçlara odaklanırken, tercih listesini henüz göndermeyenler için süre azalıyor. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlara yönelik işlemler, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yürütülüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında bir yükseköğretim programına yerleşmeyi hedefleyen öğrenciler, tercih döneminin kapanmasının ardından sonuçların ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Peki, YKS ek tercih süresi ne zaman bitiyor? Ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte adayların merak ettiği ayrıntılar ve ÖSYM ek tercih ekranı haberimizde...

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        YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

        2026-YKS Ek Yerleştirme tercih süreci 17 Eylül 2026 tarihinde başladı.

        Adaylar, ek tercih başvurularını 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar ÖSYM’nin tercih ekranı üzerinden tamamlayabilecek. Bu tarihten sonra ek yerleştirme için tercih işlemi yapılamayacak.

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        YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        2026-YKS Ek Yerleştirme tercihleri, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi adresine giriş yaparak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla tercihlerini bireysel olarak tamamlayabilecek.

        Ek yerleştirme süreci, 2026 YKS Kılavuzu, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile ek yerleştirmeye ilişkin kılavuzda yer alan esaslar doğrultusunda yürütülecek.

        ÖSYM AİS 2026 YKS EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026-YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl ek tercih başvuruları 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında alınmış, ek yerleştirme sonuçları ise 6 Ekim 2025 tarihinde ilan edilmişti.

        Bu yıl da tercih sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Adayların, sonuç tarihine ilişkin yapılacak resmi duyuruları ÖSYM üzerinden takip etmesi gerekiyor.

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        YKS 2026 ÜNİVESİTELERİN BOŞ KONTENJANLARI YAYIMLANDI!

        ÖSYM, 2026 YKS kapsamında üniversitelerin boş kalan kontenjanlarını yayımladı. Adaylar ek tercihlerini, yayımlanan kılavuz ve boş kontenjanlar doğrultusunda tamamlayacak.

        YKS 2026 EK TERCİH KILAVUZU VE BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

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        #YKS
        #YKS ek tercihler
        #YKS 2026
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