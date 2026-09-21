SON GÜN! 2026 YKS ek tercihler bitti mi, ne zaman bitiyor? YKS ek üniversite yerleştirme tercihi nasıl ve nereden yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2026 YKS’de ek yerleştirme başvurularını tamamlayan adaylar sonuçlara odaklanırken, tercih listesini henüz göndermeyenler için süre azalıyor. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlara yönelik işlemler, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yürütülüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında bir yükseköğretim programına yerleşmeyi hedefleyen öğrenciler, tercih döneminin kapanmasının ardından sonuçların ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Peki, YKS ek tercih süresi ne zaman bitiyor? Ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte adayların merak ettiği ayrıntılar ve ÖSYM ek tercih ekranı haberimizde...