SONBAHAR EKİNOKSU TARİHİ 2026: 23 Eylül ekinoksu nedir, özellikleri neler, ekinoksta neler olur? Gece ve gündüz eşitliği ne zaman?
23 Eylül sonbahar ekinoksu, yılın önemli gökyüzü olaylarından biri olarak Eylül ayının son günlerinde merak konusu oluyor. Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda meydana gelen ekinoks, gece ve gündüz sürelerinin eşitlendiği özel tarihlerden biri olarak kabul ediliyor. Yılda iki kez gerçekleşen bu olayın ilki 21 Mart'ta ilkbahar ekinoksu olarak yaşanırken, 23 Eylül'de ise Kuzey Yarımküre'de sonbahar mevsimi başlıyor. Bu tarihten itibaren geceler uzamaya, gündüzler ise kısalmaya başlıyor. Peki, sonbahar ekinoksu nasıl oluşur, 23 Eylül'de hangi değişimler yaşanır? Gece ve gündüz eşitliği neden gerçekleşir? İşte 23 Eylül ekinoksunun özellikleri ve doğaya etkileriyle ilgili merak edilen tüm detaylar...
Sonbahar ekinoksu, mevsim geçişlerinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak gündemde yer alıyor. Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesindeki hareketi sırasında meydana gelen bu astronomik olay, gece ve gündüz sürelerinin eşitlenmesiyle biliniyor. Yıl içerisinde iki kez gerçekleşen ekinoksun ilki 21 Mart’ta yaşanırken, 23 Eylül’de Kuzey Yarım Küre’de sonbahar dönemi başlıyor. Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Küre’de gündüzler kısalmaya, geceler ise uzamaya başlıyor. Peki, 23 Eylül ekinoksu nasıl meydana gelir, bu özel tarihte Dünya’da hangi değişimler yaşanır? Gece ve gündüz sürelerinin eşitlenmesinin nedeni nedir? İşte sonbahar ekinoksunun oluşumu, özellikleri ve doğa üzerindeki etkileriyle ilgili merak edilen bilgiler...
SONBAHAR 2026 EKİNOKSU NE ZAMAN?
2026 yılındaki sonbahar ekinoksu, 23 Eylül Çarşamba günü meydana gelecek. Bu tarihle birlikte Kuzey Yarımküre’de sonbahar mevsimi başlayacak ve gece-gündüz süreleri eşitlenecek.
23 EYLÜL EKİNOKSUNDA NELER YAŞANIR?
23 Eylül ekinoksunda Güneş ışınları öğle saatlerinde Ekvator üzerine dik açıyla ulaşır. Bu nedenle Ekvator’da gölge boyu sıfıra iner ve Dünya’nın büyük bölümünde gece ile gündüz süreleri birbirine eşit hâle gelir.
Bu tarihten sonra Güneş’in dik geldiği noktalar Güney Yarım Küre’ye doğru kaymaya başlar. Böylece Güney Yarım Küre’de gündüz süreleri uzarken, Kuzey Yarım Küre’de geceler daha uzun olmaya başlar.
23 Eylül, Kuzey Yarım Küre’de sonbaharın, Güney Yarım Küre’de ise ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. Ekinoks sırasında aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer ve Güneş her iki kutup bölgesinde de ufuk çizgisinde görülür.
Bu tarihle birlikte Kuzey Kutup Noktası’nda yaklaşık altı ay sürecek gece dönemi başlarken, Güney Kutup Noktası’nda ise altı ay devam edecek gündüz dönemi başlar.
EKİNOKSUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Ekinoks, Dünya üzerinde gece ve gündüz sürelerinin eşitlendiği özel tarihlere verilen isimdir. Bu dönemlerde Güneş ışınları Ekvator’a dik açıyla ulaşır ve aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçer.
Kuzey Yarım Küre’de 21 Mart ilkbaharın, 23 Eylül ise sonbaharın başlangıcı kabul edilir. Güney Yarım Küre’de ise mevsimler bunun tam tersi şekilde yaşanır; 21 Mart’ta sonbahar, 23 Eylül’de ilkbahar mevsimi başlar.
Ekinoks günlerinde Güneş tam doğu yönünden doğar ve tam batı yönünde batar. Aynı meridyen üzerinde bulunan noktalar, yalnızca ekinoks tarihlerinde Güneş’i aynı anda doğarken ve batarken görür.
Bu tarihlerde her iki kutup noktasında da Güneş’in görülmesi mümkündür. Ayrıca gelgit olaylarında en yüksek seviyelere ulaşılır.
Ekvator’da öğle vakti cisimlerin gölge uzunluğu sıfıra iner. Türkiye’de ise ekinoks günlerinde öğle saatlerinde oluşan gölge boyu, cismin kendi uzunluğuna en yakın seviyeye ulaşır.
23 EYLÜL EKİNOKSUNUN ETKİLERİ NELERDİR?
23 Eylül ekinoksuyla birlikte Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi sona ererken sonbahar dönemi başlar. Bu tarihten itibaren Güneş ışınlarının geliş açısı değişmeye başlar ve gündüz süreleri kısalırken geceler uzar.
Ekinoks sonrasında Kuzey Yarım Küre’de sıcaklıkların zamanla düşmesi, doğadaki birçok değişimin başlamasına neden olur. Ağaç yapraklarının sararması ve dökülmesi, göç eden kuşların hareketlenmesi ve bitkilerin mevsimsel döngülerinin değişmesi bu dönemin doğal etkileri arasında yer alır.
Güney Yarım Küre’de ise tam tersi bir süreç yaşanır. 23 Eylül itibarıyla ilkbahar başlar; gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya ve sıcaklıklar yükselmeye başlar.
Bu tarihte Dünya genelinde gece ve gündüz süreleri yaklaşık olarak eşit olur. Ayrıca Güneş’in doğuş ve batış noktaları doğu ve batı yönleriyle daha belirgin şekilde örtüşür. 23 Eylül’den sonra Kuzey Kutup Noktası’nda uzun gece dönemi başlarken, Güney Kutup Noktası’nda uzun gündüz dönemi devam eder.