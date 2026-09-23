SONBAHAR EKİNOKSU TARİHİ 2026: 23 Eylül ekinoksu nedir, özellikleri neler, ekinoksta neler olur? Gece ve gündüz eşitliği ne zaman?

23 EYLÜL EKİNOKSUNDA NELER YAŞANIR?

23 Eylül ekinoksunda Güneş ışınları öğle saatlerinde Ekvator üzerine dik açıyla ulaşır. Bu nedenle Ekvator’da gölge boyu sıfıra iner ve Dünya’nın büyük bölümünde gece ile gündüz süreleri birbirine eşit hâle gelir.

Bu tarihten sonra Güneş’in dik geldiği noktalar Güney Yarım Küre’ye doğru kaymaya başlar. Böylece Güney Yarım Küre’de gündüz süreleri uzarken, Kuzey Yarım Küre’de geceler daha uzun olmaya başlar.

23 Eylül, Kuzey Yarım Küre’de sonbaharın, Güney Yarım Küre’de ise ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. Ekinoks sırasında aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer ve Güneş her iki kutup bölgesinde de ufuk çizgisinde görülür.

Bu tarihle birlikte Kuzey Kutup Noktası’nda yaklaşık altı ay sürecek gece dönemi başlarken, Güney Kutup Noktası’nda ise altı ay devam edecek gündüz dönemi başlar.