Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk sınavında Sporting Lizbon'a konuk oldu. Bu önemli mücadelenin ardından, "Sporting Lizbon - Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı" gibi aramalar gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Peki, Sporting Lizbon - Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Sporting Lizbon - Galatasaray maçı özeti, skoru ve gollerine ilişkin tüm detaylar...