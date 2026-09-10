Sporting Lizbon - Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonundaki ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi. José Alvalade Stadı'nda oynanan mücadele sonrasında Sporting Lizbon - Galatasaray karşılaşmasının maç sonucu, golleri ve maç özeti aramaları sıklaştı. Peki, Sporting Lizbon - Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Sporting Lizbon - Galatasaray maçı özeti, skoru ve gollerine ilişkin tüm detaylar...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk sınavında Sporting Lizbon'a konuk oldu. Bu önemli mücadelenin ardından, "Sporting Lizbon - Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı" gibi aramalar gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Peki, Sporting Lizbon - Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Sporting Lizbon - Galatasaray maçı özeti, skoru ve gollerine ilişkin tüm detaylar...
SPORTİNG LİZBON - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Sporting Lizbon sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.
SPORTİNG LİZBON - GALATASARAY MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?
Karşılaşmanın 6. dakikasında Galatasaray Lucas Torreira'nın golüyle 1-0 öne geçti. temsilcimizi öne geçirdi.
Sporting Lizbon'un golleri 27. dakikada Catamo, 57. dakikada penaltıdan Luis Suarez ve 63. dakikada Zalazar'dan geldi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Fikstürü;
13 Ekim: Galatasaray - Barcelona
21 Ekim: Lille - Galatasaray
3 Kasım: Galatasaray - Stuttgart
24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa
8 Aralık: AEK - Galatasaray
19 Ocak: Galatasaray - Feyenoord
27 Ocak: PSG - Galatasaray
OSİMHEN OYNAYACAK MI?
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Sporting Lizbon maçında forma giyemeyecek. Osimhen, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında sağ adduktor kas grubunda gerilme ve ağrı yaşamıştı.
Galatasaray Sağlık Kurulu tarafından yapılan açıklamada Osimhen'in tedavisine başlandığı duyurulmuştu. Sarı-kırmızılı kulübün maç öncesi bilgilendirmesinde de Osimhen'in Sporting karşılaşmasında oynayamayacağı bilgisi yer aldı.