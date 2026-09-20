Trabzonspor kazandı: Zirvede hesaplar değişti! Süper Lig Puan Durumu 20 Eylül 2026
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek haftanın en dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı. Papara Park'ta oynanan mücadelede bordo-mavililer bu sonuçla ligdeki puanını 10'a yükseltti. Galatasaray ise sezonun ilk yenilgisini alırken 13 puanda kaldı. Bu sonuçla birlikte Süper Lig puan durumu tablosunda özellikle zirve yarışındaki dengeler değişti. Peki, Süper Lig puan durumu tablosu nasıl oldu? İşte 20 Eylül 2026 Süper Lig puan durumu ve zirve yarışındaki son durum...
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasıyla devam etti. Sezonun kritik maçlarından birinde Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenerek hanesine 3 puan yazdırdı. Karşılaşma öncesinde 7 puanı bulunan bordo-mavililer, galibiyetin ardından puanını 10'a çıkardı. Galatasaray ise 13 puanda kalmasına rağmen liderliğini korudu. Peki, Süper Lig puan durumu tablosu nasıl oldu? İşte Süper Lig 20 Eylül 2026 güncel puan durumu tablosu...
TRABZONSPOR GALATASARAY'I 4-0 MAĞLUP ETTİ
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadelede Trabzonspor 4-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı. Karşılaşmanın erken bölümünde öne geçen bordo-mavililer, üstünlüğünü maç boyunca koruyarak önemli bir galibiyet elde etti.
Bu sonuçla Trabzonspor, Galatasaray karşısında aldığı 3 puanla puanını 10'a yükseltti. Galatasaray ise 13 puanda kaldı.
SÜPER LİG PUAN DURUMU 19 EYLÜL 2026
Sıra Takım O G B M AV P
1 Galatasaray 6 4 1 1 +3 13
2 Beşiktaş 5 4 0 1 +8 12
3Amed Sportif5311+7
4 Trabzonspor 6 3 1 2 +7 10
5 Kasımpaşa 6 2 4 0 +2 10
6 Çaykur Rizespor 5 3 0 2 +1 9
7 Kocaelispor 5 3 0 2 +1 9
8 Gaziantep FK 5 2 2 1 +2 8
9Alanyaspor5221+1
10 Arca Çorum FK 5 2 1 2 +2 7
11 Fenerbahçe 5 2 1 2 +2 7
12 Gençlerbirliği 5 2 1 2 -4 7
13 Samsunspor 5 1 1 3 -5 4
14 Başakşehir 5 1 1 3 -5 4
15 Erzurumspor FK 5 1 1 3 -9 4
16 Konyaspor 6 1 1 4 -4 4
17 Eyüpspor 5 1 0 4 -6 3
18 Göztepe 5 0 2 3 -4 2
TRABZONSPOR PUANINI 10'A YÜKSELTTİ
Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık galibiyet Trabzonspor'a 3 puan kazandırdı. Karşılaşma öncesinde 7 puanı bulunan bordo-mavililer, bu sonuçla birlikte 10 puana yükseldi.
Trabzonspor ayrıca ligdeki üçüncü galibiyetini elde etti. 6 maç sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyete ulaşan bordo-mavililerin averajı da önemli ölçüde yükseldi.
GALATASARAY İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI
Sezona 4 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Galatasaray, Trabzonspor karşısında aldığı 3-0'lık yenilgiyle ilk mağlubiyetini yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip 5 maç sonunda topladığı 13 puanla maç öncesinde liderlik koltuğunda bulunuyordu.
Trabzonspor karşısında puan alamayan Galatasaray'ın puanı 13'te kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin averajı da 3-0'lık mağlubiyetin ardından geriledi.
19 EYLÜL 2026 SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
19 Eylül Cumartesi günü Süper Lig'de oynanan ve oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Kasımpaşa 0-0 Konyaspor
Kocaelispor - Gaziantep FK
Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor
Trabzonspor 3-0 Galatasaray
Başakşehir - Gençlerbirliği
SÜPER LİG PUAN DURUMU NASIL OLDU?
Trabzonspor'un Galatasaray karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından gözler Süper Lig puan durumuna çevrildi. Galatasaray 13 puanla liderliğini sürdürürken Trabzonspor 10 puana yükseldi.
Ligde 6. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından puan tablosunun son hali diğer karşılaşmaların sonuçlarıyla birlikte netleşecek.