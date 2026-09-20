Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Trabzonspor kazandı: Zirvede hesaplar değişti! Süper Lig Puan Durumu 20 Eylül 2026

        Trabzonspor kazandı: Zirvede hesaplar değişti! Süper Lig Puan Durumu 20 Eylül 2026

        Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek haftanın en dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı. Papara Park'ta oynanan mücadelede bordo-mavililer bu sonuçla ligdeki puanını 10'a yükseltti. Galatasaray ise sezonun ilk yenilgisini alırken 13 puanda kaldı. Bu sonuçla birlikte Süper Lig puan durumu tablosunda özellikle zirve yarışındaki dengeler değişti. Peki, Süper Lig puan durumu tablosu nasıl oldu? İşte 20 Eylül 2026 Süper Lig puan durumu ve zirve yarışındaki son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 00:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasıyla devam etti. Sezonun kritik maçlarından birinde Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenerek hanesine 3 puan yazdırdı. Karşılaşma öncesinde 7 puanı bulunan bordo-mavililer, galibiyetin ardından puanını 10'a çıkardı. Galatasaray ise 13 puanda kalmasına rağmen liderliğini korudu. Peki, Süper Lig puan durumu tablosu nasıl oldu? İşte Süper Lig 20 Eylül 2026 güncel puan durumu tablosu...

        2

        TRABZONSPOR GALATASARAY'I 4-0 MAĞLUP ETTİ

        Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadelede Trabzonspor 4-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı. Karşılaşmanın erken bölümünde öne geçen bordo-mavililer, üstünlüğünü maç boyunca koruyarak önemli bir galibiyet elde etti.

        Bu sonuçla Trabzonspor, Galatasaray karşısında aldığı 3 puanla puanını 10'a yükseltti. Galatasaray ise 13 puanda kaldı.

        3

        SÜPER LİG PUAN DURUMU 19 EYLÜL 2026

        Sıra Takım O G B M AV P

        1 Galatasaray 6 4 1 1 +3 13

        2 Beşiktaş 5 4 0 1 +8 12

        3Amed Sportif5311+7

        4 Trabzonspor 6 3 1 2 +7 10

        5 Kasımpaşa 6 2 4 0 +2 10

        6 Çaykur Rizespor 5 3 0 2 +1 9

        7 Kocaelispor 5 3 0 2 +1 9

        8 Gaziantep FK 5 2 2 1 +2 8

        9Alanyaspor5221+1

        10 Arca Çorum FK 5 2 1 2 +2 7

        11 Fenerbahçe 5 2 1 2 +2 7

        12 Gençlerbirliği 5 2 1 2 -4 7

        13 Samsunspor 5 1 1 3 -5 4

        14 Başakşehir 5 1 1 3 -5 4

        15 Erzurumspor FK 5 1 1 3 -9 4

        16 Konyaspor 6 1 1 4 -4 4

        17 Eyüpspor 5 1 0 4 -6 3

        18 Göztepe 5 0 2 3 -4 2

        4

        TRABZONSPOR PUANINI 10'A YÜKSELTTİ

        Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık galibiyet Trabzonspor'a 3 puan kazandırdı. Karşılaşma öncesinde 7 puanı bulunan bordo-mavililer, bu sonuçla birlikte 10 puana yükseldi.

        Trabzonspor ayrıca ligdeki üçüncü galibiyetini elde etti. 6 maç sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyete ulaşan bordo-mavililerin averajı da önemli ölçüde yükseldi.

        5

        GALATASARAY İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

        Sezona 4 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Galatasaray, Trabzonspor karşısında aldığı 3-0'lık yenilgiyle ilk mağlubiyetini yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip 5 maç sonunda topladığı 13 puanla maç öncesinde liderlik koltuğunda bulunuyordu.

        Trabzonspor karşısında puan alamayan Galatasaray'ın puanı 13'te kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin averajı da 3-0'lık mağlubiyetin ardından geriledi.

        6

        19 EYLÜL 2026 SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

        19 Eylül Cumartesi günü Süper Lig'de oynanan ve oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

        Kasımpaşa 0-0 Konyaspor

        Kocaelispor - Gaziantep FK

        Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor

        Trabzonspor 3-0 Galatasaray

        Başakşehir - Gençlerbirliği

        7

        SÜPER LİG PUAN DURUMU NASIL OLDU?

        Trabzonspor'un Galatasaray karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından gözler Süper Lig puan durumuna çevrildi. Galatasaray 13 puanla liderliğini sürdürürken Trabzonspor 10 puana yükseldi.

        Ligde 6. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından puan tablosunun son hali diğer karşılaşmaların sonuçlarıyla birlikte netleşecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #süper lig
        #trabzonspor
        #galatasaray
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BM için ABD'de
        BM için ABD'de
        Berlin’de Sol Parti sandıktan birinci çıktı
        Berlin’de Sol Parti sandıktan birinci çıktı
        Fenerbahçe tarihinde bir ilk!
        Fenerbahçe tarihinde bir ilk!
        "Bu şekilde lig bitmez!"
        "Bu şekilde lig bitmez!"
        Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama
        Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama
        Süper Lig'in yeni lideri Amed!
        Süper Lig'in yeni lideri Amed!
        "Bu kadar farkı tahmin etmiyorduk!"
        "Bu kadar farkı tahmin etmiyorduk!"
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Fon soruşturmasında para transferleri ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında para transferleri ortaya çıktı
        Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı!
        Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı!
        Eşini öldürdü, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı
        Eşini öldürdü, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı
        Trump'tan İran mesajı: Çok büyük şeyler olacak
        Trump'tan İran mesajı: Çok büyük şeyler olacak
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        "Mesleğiyle bağdaşmıyor"
        "Mesleğiyle bağdaşmıyor"
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Açıklama yaparken ağladı
        Açıklama yaparken ağladı
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        "Beş kere de evlenebilirim"
        "Beş kere de evlenebilirim"