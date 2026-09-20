Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasıyla devam etti. Sezonun kritik maçlarından birinde Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenerek hanesine 3 puan yazdırdı. Karşılaşma öncesinde 7 puanı bulunan bordo-mavililer, galibiyetin ardından puanını 10'a çıkardı. Galatasaray ise 13 puanda kalmasına rağmen liderliğini korudu. Peki, Süper Lig puan durumu tablosu nasıl oldu? İşte Süper Lig 20 Eylül 2026 güncel puan durumu tablosu...