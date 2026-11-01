Süper Loto sonuçları açıklandı! 1 Kasım 2026 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula ekranı
Süper Loto oynayanların beklediği 1 Kasım 2026 çekiliş sonuçları belli oldu. Haftanın çekilişinde kazandıran numaralar açıklanırken büyük ikramiye tutarı 812.344.606,75 TL olarak duyuruldu. Kupon sahipleri, sonuçları karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol ediyor. İşte, 1 Kasım 2026 Süper Loto kazandıran numaralar ve sonuç sorgulama ekranı.
Süper Loto çekilişinde heyecan sona erdi. 812.344.606,75 TL büyük ikramiye tutarıyla dikkat çeken çekilişin ardından katılımcılar, kuponlarındaki numaraları sonuçlarla karşılaştırmaya başladı. Peki, Süper Loto'da kazandıran numaralar neler?
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
Süper Loto’da kazandıran numaralar;
8,9,10,27,38,46
Büyük ikramiye devretti.
SÜPER LOTO OYUNU KURALLARI
Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangoonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.