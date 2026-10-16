Süper Loto sonuçları açıklandı! 15 Ekim Perşembe Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları, 15 Ekim 2026 Perşembe günü çekilişin ardından şans oyunu tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Milli Piyango Online üzerinden takip edilen çekilişte kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı merak ediliyor. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, Süper Loto sonuçları sorgulama ekranına yöneliyor. Büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuran oyuncular, çekilişte 6 bilen olup olmadığını araştırıyor. Peki, 15 Ekim 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar hangileri? İşte 15 Ekim Perşembe Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...
Süper Loto çekilişini takip edenler, 15 Ekim Perşembe gününün kazandıran numaralarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen çekilişlerin sonuçları, Milli Piyango Online üzerinden yayımlanıyor. Çekilişin tamamlanmasının ardından kupon sahipleri ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebiliyor. Kazanan numaraların yanı sıra farklı kategorilerde dağıtılan ikramiye tutarları da merak ediliyor. Peki, Süper Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı, sonuçlar nereden sorgulanır? İşte 15 Ekim 2026 Süper Loto sonuçları...
SÜPER LOTO 15 EKİM 2026 KAZANAN NUMARALAR
15 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin kazanan numaraları, çekilişin tamamlanmasının ardından resmî sonuç ekranından kontrol edilebiliyor. Kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı açıklandığında bu bölümden takip edilebilir.
15 EKİM 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI
15 Ekim 2026 Süper Loto kazandıran numaralar:
31 - 32 - 39 - 45 - 49 - 54
Süper Loto'da büyük ikramiye (690.179.436,88 ₺) devretti.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kupon bilgileriyle sorgulama yapabiliyor. Ayrıca çekilişte açıklanan numaraları kuponlarıyla karşılaştırarak ikramiye durumlarını kolayca kontrol edebiliyor
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?
Süper Loto çekilişleri haftada üç gün düzenleniyor. Çekilişler salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Sonuçlar ise çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online üzerinden ilan ediliyor.