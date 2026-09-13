Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ 13 Eylül 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Şans oyunu tutkunları Süper Loto sonuçları araştırması yapıyor. Haftanın yedinci gününde Süper Loto çekilişi canlı ve noter huzurunda yapılıyor. Kazandıran numaralar MPİ adresinde yer alacak. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabiliyor. Peki Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, MPİ 13 Eylül 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar
Süper Loto sonuçları ile ilgili sorgulamalar başladı. Büyük ikramiyenin 463.101.592 olduğu Süper Loto çekilişinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangoonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsiniz. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı m? İşte, MPİ 13 Eylül 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
13 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Süper Loto sonuçları 21.30'da açıklanacak. Çekiliş sonuçları açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin. Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangoonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.