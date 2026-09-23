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        Haberler Bilgi SÜPER LOTO SONUCU MPİ SORGULAMA EKRANI | Süper Loto sonuçları açıklandı! 22 Eylül 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

        SÜPER LOTO SONUCU MPİ SORGULAMA EKRANI | Süper Loto sonuçları açıklandı! 22 Eylül 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

        Haftanın ilk Süper Loto çekilişi, 22 Eylül 2026 Salı günü şans oyunu tutkunlarının heyecanlı bekleyişine sahne oldu. Büyük ikramiye hayaliyle kupon hazırlayan vatandaşlar, çekilişin tamamlanmasının ardından açıklanan numaraları öğrenmek için sonuç ekranına yöneldi. Kuponlarındaki rakamları kontrol etmek isteyen katılımcılar, ikramiye durumlarını ve kazanan numaraları araştırıyor. Peki, 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu nereden ve nasıl görüntülenir? İşte Süper Loto'nun güncel sonuç sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 00:06 Güncelleme:
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        22 Eylül 2026 Salı akşamı gerçekleştirilen Süper Loto çekilişiyle birlikte gözler açıklanan şanslı numaralara çevrildi. Haftanın ilk çekilişinde büyük ikramiyenin sahibi olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, sonuçları takip etmeye başladı. Kuponlarını kontrol eden oyunseverler, kazanan numaralar ve ikramiye bilgilerine ulaşmak için sorgulama ekranını araştırıyor. Peki, 22 Eylül Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir, çekiliş numaraları nereden görüntülenir? İşte güncel Süper Loto sonuç bilgileri…

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        SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        22 Eylül 2026 Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları açıklandı.

        Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında düzenlenen Süper Loto, saat 21.30'da noter eşliğinde ve canlı yayında gerçekleştirildi.

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        İşte Süper Loto 22 Eylül çekiliş sonuçları:

        3 - 15 - 43 - 48 - 50 - 52

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        SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kolayca kontrol edebiliyor.

        Bilet üzerindeki çekiliş tarihi ve numaralar girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı anında öğrenilebiliyor.

        SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        #Süper Loto
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        #Süper Loto 22 Eylül
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