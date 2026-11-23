Sürpriz oran: 2025'i yüzde 40'la solladı! İSKİ Baraj Doluluk Oranı 23 Kasım 2026 - İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul baraj doluluk oranı 23 Kasım Pazartesi yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki son ölçülen verilere göre baraj doluluk oranı bir önceki yılın aynı gününe göre yüzde 40 oranının üzerinde yüksek olarak kaydedildi.Son yükselişlerle birlikte gözler güncel İSKİ Baraj Doluluk Oranı verilerine çevrildi. Peki,bugün 23 Kasım İSKİ İstanbul Baraj Doluluk Oranı yüzde kaç? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...
Giriş: 23 Kasım 2026 - 10:18 Güncelleme:
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İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 23 Kasım Pazartesi yani bugün en çok merak edilenler arasında başta belirtilen sorunun cevabı yer alıyor. Hemen belirtelim ki baraj doluluk oranı İSKİ tarafından her gün olduğu gibi bugün de resmi internet sitesi üzerinden anlık olarak yayınlandı. Merak edenler için günlük verileri haberimizde derledik. İşte detaylar...
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İstanbul baraj doluluk oranı 23 Kasım bugün İSKİ tarafından ölçülen verilere göre yüzde 60, 56 oranında kaydedildi.
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2025 yılı 23 kasım tarihinde aynı oran yüzde 20,01 olarak kaydedilmişti. Buna göre baraj doluluk oranında geçen yıla göre yüzde 40 oranında artış kaydedildi.