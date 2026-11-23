İnternet üzerinden ucuz fiyat ve kampanya vaadiyle satılan merdiven altı vitamin, kolajen ve bitkisel karışımlar hem ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor hem de organize dolandırıcılık şebekelerinin aracı haline geliyor. Zülfikar Ali Aydın ile Habertürk Manşet'in 19 Kasım 2026 tarihli yayınında; Yedi... Daha Fazla Göster

İnternet üzerinden ucuz fiyat ve kampanya vaadiyle satılan merdiven altı vitamin, kolajen ve bitkisel karışımlar hem ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor hem de organize dolandırıcılık şebekelerinin aracı haline geliyor. Zülfikar Ali Aydın ile Habertürk Manşet'in 19 Kasım 2026 tarihli yayınında; Yeditepe Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Figen Atalay kontrolsüz ve sahte takviye kullanımının tetiklediği anafilaksi, kanama eğilimi, kalp krizi ve organ yetmezliği risklerini anlatırken, Habertürk Muhabiri Gizem Türemen ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin Sultangazi, Küçükçekmece ve Kağıthane'de çökerttiği çağrı merkezi çetesinin yöntemlerini aktardı. Programın son bölümünde ayrıca Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın paylaştığı sahte bal denetimleri ve üreticilerin sahte balı devlet laboratuvarlarında test ettirme girişimleri ele alındı. Daha Az Göster