Survivor finali ne zaman? Survivor 2026 büyük final tarihi belli oldu
Survivor'da büyük finale doğru geri sayım başladı. Dominik Cumhuriyeti'nde aylar süren zorlu mücadelenin ardından gözler final tarihine çevrildi. Bireysel dokunulmazlık oyunlarının oynandığı ve eleme potasının giderek şekillendiği yarışmada heyecan her geçen gün artıyor. İzleyiciler ise Survivor finalinin ne zaman yapılacağını ve şampiyonun hangi gün belli olacağını araştırıyor. Yapımc Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamanın ardından Survivor final tarihi belli oldu. Peki, Survivor finali ne zaman? İşte Survivor 2026 final tarihine ilişkin merak edilen ayrıntılar.
Survivor 2026 sezonunda sona yaklaşılıyor. Son eleme konseyleri ve bireysel mücadeleler yarışmanın kaderini belirlemeye devam ediyor. Yarışmacılar bir yandan dokunulmazlık kazanmak için mücadele ederken diğer yandan final koltuğuna ulaşmayı hedefliyor. Final haftasında yarı final ve büyük final etapları gerçekleştirilecek. Şampiyonluk yarışında son düzlüğe girilirken yarışmadaki rekabet de zirveye ulaştı. Peki, Survivor ne zaman bitiyor, Survivor final tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor 2026'nın büyük finali 19 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Aylar süren zorlu mücadelenin ardından sezonun şampiyonu bu tarihte belli olacak. Acun Ilıcalı'nın açıklamasıyla birlikte final tarihi resmiyet kazandı.
SURVIVOR FİNAL HAFTASI NASIL OLACAK?
Paylaşılan takvime göre Survivor final organizasyonu 17, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlk iki gün yarı final etaplarının yapılması, 19 Haziran'da ise büyük final gecesinin düzenlenmesi bekleniyor. Final haftasında kalan yarışmacılar canlı yayında şampiyonluk mücadelesi verecek.
Toplamda 4 yarışmacının finale çıkacak.