TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI YOK MU? Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor, bugün yeni bölüm yayınlanacak mı? 25 Eylül TRT 1 TV yayın akışı
TRT 1'in sevilen dizilerinden Taşacak Bu Deniz, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin ekranlara dönüş tarihi merak edilirken, özellikle bu akşam yayın akışında yer alıp almadığı araştırılıyor. Yeni sezon afişi ve kadroya katılan yeni isimlerle heyecanı artan yapımın takipçileri, "Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu, 2. sezon tarihi belli oldu mu, ilk bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte dizinin yeni sezon başlangıç tarihi ve güncel TRT 1 yayın bilgileri…
TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz, 2. sezonuyla izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Yeni sezon hazırlıkları devam ederken dizinin yayın takvimi de merak konusu oldu. Eylül ayının sonlarına doğru gelmesiyle birlikte birçok yapım yeni bölümleriyle ekrana dönerken, Taşacak Bu Deniz’in bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, 2. sezon ilk bölüm tarihi belli oldu mu? İşte dizinin yeni sezon yayın bilgileri ve son gelişmeler…
TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Taşacak Bu Deniz, bu akşam TRT 1 yayın akışında yeni sezon bölümüyle yer almayacak. Dizi, izleyicilerle tekrar bölümüyle buluşacak.
TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Taşacak Bu Deniz’in 2. sezon yayın tarihiyle ilgili yapım ekibi veya TRT 1 tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni sezon hazırlıkları sürerken dizinin çekim çalışmalarına geçtiğimiz haftalarda yeniden başlandığı belirtildi.
TRT 1’in ilgiyle takip edilen yapımının yeni sezon bölümleriyle Eylül ya da Ekim ayı içerisinde ekranlara dönmesi bekleniyor.
TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON AFİŞİ YAYINLANDI!
Taşacak Bu Deniz’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bazı şeyleri görünce sadece bakakalıyorsunuz güzelliğine. 12:00’yi bekleyin” ifadeleri kullanıldı.
Duyurulan saatin gelmesiyle birlikte dizinin yeni sezon afişi takipçilerle paylaşıldı. Yeni sezon fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Afişte, dizinin 2. sezonunun çok yakında başlayacağı bilgisi yer aldı. Afiş paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:
"Daha derin, daha içten, daha zalim.
Karadeniz'de yeni bir fırtına başlıyor! Ama bu sefer omuz omuza savaşacağız. #TaşacakBuDeniz 2.sezonla çok yakında"
TAŞACAK BU DENİZ’E KATILAN YENİ OYUNCULAR KİMLER?
Taşacak Bu Deniz’in yeni sezonunda hikayeye dahil olacak yeni karakterler de belli oldu. Dizi kadrosuna süt anne Emriye, hesaplarıyla öne çıkan Huriye ve farklı yöntemleriyle dikkat çeken Cengiz Volkov katılıyor.
Ayla Baki’nin canlandırdığı Emriye Varoğlu, Adil Koçari’nin halası ve süt annesi olarak hikayeye dahil oluyor. Yıllar önce yaylaya yerleşen Emriye, beraberinde güçlü bir otorite ve geçmişten gelen hesapları da getiriyor. Onun gözünde Adil’in en büyük hatası ise bir Furtuna geliniyle evlenmiş olması.
Buse Sinem İren’in hayat verdiği Huriye, ilk bakışta tehdit oluşturmayan ancak zekası ve hesapçı tavrıyla dikkat çeken bir karakter olarak izleyici karşısına çıkacak. Huriye, olayları kendi lehine çevirmeyi bilen bir isim olacak.
Ali Önsöz’ün canlandırdığı Cengiz Volkov ise Timur Volkov’un oğlu olarak diziye katılıyor. Babasının aksine gücünü silah ya da sertlikten değili hukuki boşluklardan ve insanların zayıf noktalarından yararlanarak kullanıyor. Ancak Karadeniz’de onu bekleyen gelişmeler, planlarını değiştirecek gibi görünüyor.
TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Yirmi yıl sonra yeniden bir araya gelen Esme, Adil ve Eleni için artık geçmişin yaralarını sarmaktan çok hesaplaşma zamanı gelir. Koçari Konağı'nda düzenlenen görkemli kına gecesi, yıllardır gizlenen sırların ortaya saçıldığı büyük bir yüzleşmeye dönüşür. Furtuna ailesi kendisini hiç beklemediği bir hesabın ortasında bulurken, geçmişte işlenen günahların bedeli ağır şekilde ödenmeye başlanır.
Uzun süredir verdikleri mücadelede önemli bir zafer elde eden Esme ve Adil, sonunda hayalini kurdukları mutlu geleceğe kavuşmanın eşiğine gelir. Ancak düğün günü yaklaşırken kader onlar için bambaşka planlar hazırlamıştır. Büyük savaşın ardından gelen zaferin bedeli düşündüklerinden çok daha ağır olurken, çift kendilerini hayatlarının en zor sınavıyla karşı karşıya bulur.