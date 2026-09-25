TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI YOK MU? Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor, bugün yeni bölüm yayınlanacak mı? 25 Eylül TRT 1 TV yayın akışı

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz, 2. sezonuyla izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Yeni sezon hazırlıkları devam ederken dizinin yayın takvimi de merak konusu oldu. Eylül ayının sonlarına doğru gelmesiyle birlikte birçok yapım yeni bölümleriyle ekrana dönerken, Taşacak Bu Deniz’in bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, 2. sezon ilk bölüm tarihi belli oldu mu? İşte dizinin yeni sezon yayın bilgileri ve son gelişmeler…