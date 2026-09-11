TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlayacak, 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Taşacak Bu Deniz’in ekranlara dönüş tarihi, dizinin geniş izleyici kitlesi tarafından yakından takip ediliyor. 31. bölümle ilk sezonunu tamamlayan yapım, Adil ve Esme’nin birbirinden kopmayan ancak çatışmalarla sınanan hikâyesiyle sezon arasına girmişti. Yeni sezonun yaklaşmasıyla birlikte izleyiciler özellikle yayın günü ve saatini araştırıyor. Dizinin 2. sezon başlangıç tarihi konusunda yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor. Peki, Taşacak Bu Deniz bu akşam ekranda olacak mı? Yeni sezon ne zaman başlayacak? Dizinin dönüş tarihi duyuruldu mu? İşte Taşacak Bu Deniz’in yeni sezonuyla ilgili merak edilen tüm detaylar...