TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlayacak, 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
Ekranların sevilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonu için geri sayım başladı. İlk sezonunu haziran ayında yayınlanan 31. bölümle noktalayan dizide, Adil ve Esme'nin arasındaki gerilimli ilişki ve yaşanan gelişmeler izleyiciyi yeni sezon için merakta bıraktı. Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın rol aldığı yapımda hikayenin nasıl devam edeceği kadar yeni sezonun yayın takvimi de araştırılıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz bu akşam yayınlanacak mı? Dizinin 2. sezonu ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonuna ilişkin merak edilenler...
Taşacak Bu Deniz’in ekranlara dönüş tarihi, dizinin geniş izleyici kitlesi tarafından yakından takip ediliyor. 31. bölümle ilk sezonunu tamamlayan yapım, Adil ve Esme’nin birbirinden kopmayan ancak çatışmalarla sınanan hikâyesiyle sezon arasına girmişti. Yeni sezonun yaklaşmasıyla birlikte izleyiciler özellikle yayın günü ve saatini araştırıyor. Dizinin 2. sezon başlangıç tarihi konusunda yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor. Peki, Taşacak Bu Deniz bu akşam ekranda olacak mı? Yeni sezon ne zaman başlayacak? Dizinin dönüş tarihi duyuruldu mu? İşte Taşacak Bu Deniz’in yeni sezonuyla ilgili merak edilen tüm detaylar...
TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI, YENİ SEZON NE ZAMAN?
Taşacak Bu Deniz dizisi bu akşam yayınlanmayacak ve 2. sezon yayın tarihi henüz netleşmedi.
TRT 1’in merakla beklenen yapımının yeni sezon bölümleriyle Eylül veya Ekim ayı içerisinde ekranlara dönmesi bekleniyor.
TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Yirmi yıl sonra yeniden bir araya gelen Esme, Adil ve Eleni için artık geçmişin yaralarını sarmaktan çok hesaplaşma zamanı gelir. Koçari Konağı'nda düzenlenen görkemli kına gecesi, yıllardır gizlenen sırların ortaya saçıldığı büyük bir yüzleşmeye dönüşür. Furtuna ailesi kendisini hiç beklemediği bir hesabın ortasında bulurken, geçmişte işlenen günahların bedeli ağır şekilde ödenmeye başlanır.
Uzun süredir verdikleri mücadelede önemli bir zafer elde eden Esme ve Adil, sonunda hayalini kurdukları mutlu geleceğe kavuşmanın eşiğine gelir. Ancak düğün günü yaklaşırken kader onlar için bambaşka planlar hazırlamıştır. Büyük savaşın ardından gelen zaferin bedeli düşündüklerinden çok daha ağır olurken, çift kendilerini hayatlarının en zor sınavıyla karşı karşıya bulur.