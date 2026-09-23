TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA VAR MI, YOK MU? Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlayacak? TBD yeni oyuncular kimler?
TRT 1'in sevilen dizilerinden Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte dizinin ekrana dönüş tarihi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Hayranlar, yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ederken dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan yeni sezon afişi paylaşımı beklentileri artırdı. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayınlanacak, dizi bu hafta başlayacak mı, yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte yeni sezona dair merak edilen tüm detaylar...
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz’in 2. sezon için geri sayım başladı. Yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ederken dizinin merakla beklenen afişi de paylaşıldı. Eylül döneminin başlamasıyla birlikte yapımların yeni bölümleriyle ekranlara dönmeye başlaması, Taşacak Bu Deniz’in yayın takvimine ilişkin soruları gündeme taşıdı. Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın ardından izleyiciler, “Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlayacak, ilk bölüm tarihi belli oldu mu?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte dizinin 2. sezonuna dair merak edilen son bilgiler...
TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Taşacak Bu Deniz’in 2. sezon başlangıç tarihiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çekim çalışmalarına geçtiğimiz haftalarda start verildi.
Dizinin resmi sosyal medya hesaplarından ise yeni sezona ait ilk kare ve merakla beklenen sezon afişi izleyicilerin beğenisine sunuldu. Paylaşımlar, dizinin yeni bölümleri için heyecanı artırdı.
TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON AFİŞİ YAYINLANDI!
Taşacak Bu Deniz’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bazı şeyleri görünce sadece bakakalıyorsunuz güzelliğine. 12:00’yi bekleyin” ifadeleri kullanıldı.
Duyurulan saatin gelmesiyle birlikte dizinin yeni sezon afişi takipçilerle paylaşıldı. Yeni sezon fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Afişte, dizinin 2. sezonunun çok yakında başlayacağı bilgisi yer aldı. Afiş paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:
"Daha derin, daha içten, daha zalim.
Karadeniz'de yeni bir fırtına başlıyor! Ama bu sefer omuz omuza savaşacağız. #TaşacakBuDeniz 2.sezonla çok yakında"
TAŞACAK BU DENİZ’E KATILAN YENİ OYUNCULAR KİMLER?
Taşacak Bu Deniz’in yeni sezonunda hikayeye dahil olacak yeni karakterler de belli oldu. Dizi kadrosuna süt anne Emriye, hesaplarıyla öne çıkan Huriye ve farklı yöntemleriyle dikkat çeken Cengiz Volkov katılıyor.
Ayla Baki’nin canlandırdığı Emriye Varoğlu, Adil Koçari’nin halası ve süt annesi olarak hikayeye dahil oluyor. Yıllar önce yaylaya yerleşen Emriye, beraberinde güçlü bir otorite ve geçmişten gelen hesapları da getiriyor. Onun gözünde Adil’in en büyük hatası ise bir Furtuna geliniyle evlenmiş olması.
Buse Sinem İren’in hayat verdiği Huriye, ilk bakışta tehdit oluşturmayan ancak zekası ve hesapçı tavrıyla dikkat çeken bir karakter olarak izleyici karşısına çıkacak. Huriye, olayları kendi lehine çevirmeyi bilen bir isim olacak.
Ali Önsöz’ün canlandırdığı Cengiz Volkov ise Timur Volkov’un oğlu olarak diziye katılıyor. Babasının aksine gücünü silah ya da sertlikten değili hukuki boşluklardan ve insanların zayıf noktalarından yararlanarak kullanıyor. Ancak Karadeniz’de onu bekleyen gelişmeler, planlarını değiştirecek gibi görünüyor.
TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Yirmi yıl sonra yeniden bir araya gelen Esme, Adil ve Eleni için artık geçmişin yaralarını sarmaktan çok hesaplaşma zamanı gelir. Koçari Konağı'nda düzenlenen görkemli kına gecesi, yıllardır gizlenen sırların ortaya saçıldığı büyük bir yüzleşmeye dönüşür. Furtuna ailesi kendisini hiç beklemediği bir hesabın ortasında bulurken, geçmişte işlenen günahların bedeli ağır şekilde ödenmeye başlanır.
Uzun süredir verdikleri mücadelede önemli bir zafer elde eden Esme ve Adil, sonunda hayalini kurdukları mutlu geleceğe kavuşmanın eşiğine gelir. Ancak düğün günü yaklaşırken kader onlar için bambaşka planlar hazırlamıştır. Büyük savaşın ardından gelen zaferin bedeli düşündüklerinden çok daha ağır olurken, çift kendilerini hayatlarının en zor sınavıyla karşı karşıya bulur.