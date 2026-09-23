TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA VAR MI, YOK MU? Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlayacak? TBD yeni oyuncular kimler?

TAŞACAK BU DENİZ’E KATILAN YENİ OYUNCULAR KİMLER?

Taşacak Bu Deniz’in yeni sezonunda hikayeye dahil olacak yeni karakterler de belli oldu. Dizi kadrosuna süt anne Emriye, hesaplarıyla öne çıkan Huriye ve farklı yöntemleriyle dikkat çeken Cengiz Volkov katılıyor.

Ayla Baki’nin canlandırdığı Emriye Varoğlu, Adil Koçari’nin halası ve süt annesi olarak hikayeye dahil oluyor. Yıllar önce yaylaya yerleşen Emriye, beraberinde güçlü bir otorite ve geçmişten gelen hesapları da getiriyor. Onun gözünde Adil’in en büyük hatası ise bir Furtuna geliniyle evlenmiş olması.