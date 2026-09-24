Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? Taşacak Bu Deniz 2. sezon tarihi belli oldu mu, fragman yayınlandı mı?
TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz, yeni sezon hazırlıklarıyla izleyicilerin gündemindeki yerini koruyor. Dizinin 2. sezon bölümlerinin ne zaman başlayacağı merak edilirken, yeni yayın dönemiyle birlikte hayranlar ekranlara dönüş tarihini araştırmaya başladı. Yapımdan gelen yeni sezon afişi ve kadroya dahil olan yeni karakterlere ilişkin paylaşımlar, izleyicilerin heyecanını daha da artırdı. Peki, Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlayacak, ilk bölüm yayın tarihi açıklandı mı, dizi bu hafta ekrana gelecek mi? İşte yeni sezona ilişkin merak edilen gelişmeler…
TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 2. sezon bölümleriyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezon çalışmaları sürerken dizinin yeni dönem afişinin yayınlanması, hayranların ekran başındaki beklentisini artırdı. Eylül ayıyla birlikte televizyon dizilerinin yeni bölümleriyle dönmeye başlaması, Taşacak Bu Deniz’in yayın tarihiyle ilgili araştırmaları da hızlandırdı. Dizinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar sonrası izleyiciler, “Taşacak Bu Deniz yeni sezon bölümü ne zaman yayınlanacak, ilk bölüm tarihi açıklandı mı?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2. sezon öncesi diziyle ilgili son gelişmeler…
TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Taşacak Bu Deniz’in 2. sezon yayın tarihiyle ilgili yapım ekibi veya TRT 1 tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni sezon hazırlıkları sürerken dizinin çekim çalışmalarına geçtiğimiz haftalarda yeniden başlandığı belirtildi.
TRT 1’in ilgiyle takip edilen yapımının yeni sezon bölümleriyle Eylül ya da Ekim ayı içerisinde ekranlara dönmesi bekleniyor.
TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON FRAGMANI YAYIMLANDI MI?
Taşacak Bu Deniz’in 2. sezonuna ait fragman ve tanıtım videoları henüz izleyiciyle paylaşılmadı. Yeni sezon hazırlıkları devam ederken diziye ait afiş ve setten gelen kareler yayınlandı.
İzleyicilerin merakla beklediği yeni bölüm fragmanının ise yayın tarihine yakın bir dönemde TRT 1’in resmi dijital platformları, internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılması bekleniyor.
TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON AFİŞİ YAYINLANDI!
Taşacak Bu Deniz’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bazı şeyleri görünce sadece bakakalıyorsunuz güzelliğine. 12:00’yi bekleyin” ifadeleri kullanıldı.
Duyurulan saatin gelmesiyle birlikte dizinin yeni sezon afişi takipçilerle paylaşıldı. Yeni sezon fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Afişte, dizinin 2. sezonunun çok yakında başlayacağı bilgisi yer aldı. Afiş paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:
"Daha derin, daha içten, daha zalim.
Karadeniz'de yeni bir fırtına başlıyor! Ama bu sefer omuz omuza savaşacağız. #TaşacakBuDeniz 2.sezonla çok yakında"
TAŞACAK BU DENİZ’E KATILAN YENİ OYUNCULAR KİMLER?
Taşacak Bu Deniz’in yeni sezonunda hikayeye dahil olacak yeni karakterler de belli oldu. Dizi kadrosuna süt anne Emriye, hesaplarıyla öne çıkan Huriye ve farklı yöntemleriyle dikkat çeken Cengiz Volkov katılıyor.
Ayla Baki’nin canlandırdığı Emriye Varoğlu, Adil Koçari’nin halası ve süt annesi olarak hikayeye dahil oluyor. Yıllar önce yaylaya yerleşen Emriye, beraberinde güçlü bir otorite ve geçmişten gelen hesapları da getiriyor. Onun gözünde Adil’in en büyük hatası ise bir Furtuna geliniyle evlenmiş olması.
Buse Sinem İren’in hayat verdiği Huriye, ilk bakışta tehdit oluşturmayan ancak zekası ve hesapçı tavrıyla dikkat çeken bir karakter olarak izleyici karşısına çıkacak. Huriye, olayları kendi lehine çevirmeyi bilen bir isim olacak.
Ali Önsöz’ün canlandırdığı Cengiz Volkov ise Timur Volkov’un oğlu olarak diziye katılıyor. Babasının aksine gücünü silah ya da sertlikten değili hukuki boşluklardan ve insanların zayıf noktalarından yararlanarak kullanıyor. Ancak Karadeniz’de onu bekleyen gelişmeler, planlarını değiştirecek gibi görünüyor.
TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Yirmi yıl sonra yeniden bir araya gelen Esme, Adil ve Eleni için artık geçmişin yaralarını sarmaktan çok hesaplaşma zamanı gelir. Koçari Konağı'nda düzenlenen görkemli kına gecesi, yıllardır gizlenen sırların ortaya saçıldığı büyük bir yüzleşmeye dönüşür. Furtuna ailesi kendisini hiç beklemediği bir hesabın ortasında bulurken, geçmişte işlenen günahların bedeli ağır şekilde ödenmeye başlanır.
Uzun süredir verdikleri mücadelede önemli bir zafer elde eden Esme ve Adil, sonunda hayalini kurdukları mutlu geleceğe kavuşmanın eşiğine gelir. Ancak düğün günü yaklaşırken kader onlar için bambaşka planlar hazırlamıştır. Büyük savaşın ardından gelen zaferin bedeli düşündüklerinden çok daha ağır olurken, çift kendilerini hayatlarının en zor sınavıyla karşı karşıya bulur.