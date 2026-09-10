TCMB Eylül faiz toplantısı tarihi 2026: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaların yakından takip ettiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizine ilişkin yeni karar açıklanacak. TCMB'nin 2026 yılı toplantı takvimine göre Eylül ayı PPK toplantısı tarihi belli oldu. Merkez Bankası'nın faiz kararı enflasyon, döviz kuru, kredi maliyetleri ve mevduat faizleri başta olmak üzere birçok alanda yakından takip ediliyor. Son toplantıda politika faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tutulmuştu. Peki TCMB Eylül faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte 2026 Eylül ayı TCMB faiz toplantısı tarihi...
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2026 yılındaki planlı toplantılarından birini Eylül ayında gerçekleştirecek. Para Politikası Kurulu'nun faiz kararları, toplantının gerçekleştirildiği gün saat 14.00'te kamuoyuna duyuruluyor. Temmuz ayındaki toplantıda politika faizi yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılmıştı. Peki Merkez Bankası Eylül faiz kararı saat kaçta açıklanacak, politika faizi düşecek mi? İşte TCMB Eylül faiz toplantısı ve faiz kararıyla ilgili merak edilenler...
MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TCMB tarafından yayımlanan 2026 yılı toplantı takvimine göre, Para Politikası Kurulu toplantısı 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
EYLÜL 2026 TCMB FAİZ KARARI NE OLACAK?
Eylül ayı faiz kararının ne olacağı toplantı öncesinde merak ediliyor. TCMB'nin politika faizinde değişikliğe gidip gitmeyeceği, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından belli olacak.
Faiz kararına ilişkin beklentiler, enflasyon görünümü ve para politikası gelişmeleri doğrultusunda şekillenirken kesin karar TCMB tarafından açıklanacak.
FAİZLER DÜŞECEK Mİ?
Merkez Bankası'nın eylül ayı toplantısında faiz indirimi yapıp yapmayacağı henüz kesinleşmiş değil. PPK'nın toplantı sonrasında açıklayacağı karar, politika faizinin yönünü ortaya koyacak.
TCMB'nin faiz kararı 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 14.00'te belli olacak.
SON FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı.
TCMB 2026 FAİZ TOPLANTILARI TAKVİMİ
Merkez Bankası'nın 2026 yılı PPK toplantı takviminde Eylül toplantısının ardından iki faiz toplantısı daha bulunuyor. Resmi takvime göre yılın kalan toplantıları şu şekilde:
10 Eylül 2026
22 Ekim 2026
10 Aralık 2026