Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TCMB faiz toplantısı tarihi 2026: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        TCMB faiz toplantısı tarihi 2026: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Merkez Bankası'nın ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu'nun gerçekleştireceği toplantıda politika faizinin düşürülüp düşürülmeyeceği merak ediliyor. Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni faiz kararına odaklanırken yatırımcılar da açıklanacak kararı yakından takip ediyor. Faiz kararı, mevduat getirileri, kredi maliyetleri ve piyasalardaki beklentiler açısından önem taşıyor. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi? İşte Ekim 2026 Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi, karar saati ve faiz beklentileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 01:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Ekim ayı TCMB faiz kararı, ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Mevduat faizleri, ihtiyaç kredileri ve konut kredileri açısından alınacak kararın olası etkileri araştırılıyor. Faiz indirimi beklentileri gündemdeki yerini korurken nihai karar Merkez Bankası'nın değerlendirmelerine bağlı olacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı hangi gün ve saat kaçta açıklanacak? İşte TCBM toplantı takvimi ve ekim ayı faiz kararına ilişkin merak edilenler...

        2

        TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ekim ayı faiz kararı için 22 Ekim 2026 Perşembe günü toplanacak. TCMB'nin resmi toplantı takvimine göre karar aynı gün kamuoyuna duyurulacak.

        3

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        TCMB'nin ekim ayı faiz kararı 22 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

        4

        TCMB SON FAİZ KARARINDA FAİZİ SABİT Mİ TUTTU?

        Merkez Bankası, 10 Eylül 2026 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Aynı toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 40, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 35,5 olarak korundu

        5

        EKİM 2026 MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

        TCMB'nin ekim ayında faiz indirimi yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Kurulun kararında enflasyonun seyri, iç talep, ekonomik faaliyet ve fiyat istikrarına yönelik riskler belirleyici olacak. Enflasyon görünümünde iyileşmenin sürmesi faiz indirimi beklentilerini etkileyebilirken, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü risklerin devam etmesi daha temkinli bir yaklaşımı gündeme getirebilir. Kesin karar, 22 Ekim'de yayımlanacak PPK duyurusuyla netleşecek.

        6

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NEDEN ÖNEMLİ?

        TCMB'nin politika faizi kararı, finansal piyasaların yanı sıra vatandaşların kredi ve tasarruf tercihlerini de etkileyebiliyor. Faiz indirimi durumunda kredi maliyetlerinde ve mevduat getirilerinde zaman içinde değişiklikler görülebilir; ancak bankaların uyguladığı oranlar aynı ölçüde ve aynı anda değişmek zorunda değildir. Döviz kurları, altın fiyatları ve borsa da faiz kararına ilişkin beklentilerden etkilenebilir. Bu nedenle 22 Ekim'de açıklanacak kararın yanı sıra Merkez Bankası'nın gelecek döneme ilişkin mesajları da önem taşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bulgaristan sınırında 30 kilometre TIR kuyruğu

        Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, Türkiye'den aldıkları ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine götüren TIR'lar, 30 kilometreye varan kuyruk oluşturdu. (DHA)

        #TCMB
        #merkez bankası faiz kararı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hazine ve Maliye Bakanlığına üst düzey atama
        Hazine ve Maliye Bakanlığına üst düzey atama
        Sarıgül kardeşler, Aylin Kotil, Murat Ağırel tutuklandı
        Sarıgül kardeşler, Aylin Kotil, Murat Ağırel tutuklandı
        Trump'tan Zelenskiy'ye sert eleştiriler
        Trump'tan Zelenskiy'ye sert eleştiriler
        Trabzon'da Salah Tufan'ı!
        Trabzon'da Salah Tufan'ı!
        Sabancı Holding'de 1 günde 238 milyon liralık geri alım
        Sabancı Holding'de 1 günde 238 milyon liralık geri alım
        "Savunmadaki gücümüzün farkındayız!"
        "Savunmadaki gücümüzün farkındayız!"
        "Deplasmanda kaybetmek beni sinirlendirmeye başladı!"
        "Deplasmanda kaybetmek beni sinirlendirmeye başladı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ronaldo'nun cezası belli oldu!
        Ronaldo'nun cezası belli oldu!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        "Ben şahidim!"
        "Ben şahidim!"
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün