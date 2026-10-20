TCMB faiz toplantısı tarihi 2026: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Merkez Bankası'nın ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu'nun gerçekleştireceği toplantıda politika faizinin düşürülüp düşürülmeyeceği merak ediliyor. Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni faiz kararına odaklanırken yatırımcılar da açıklanacak kararı yakından takip ediyor. Faiz kararı, mevduat getirileri, kredi maliyetleri ve piyasalardaki beklentiler açısından önem taşıyor. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi? İşte Ekim 2026 Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi, karar saati ve faiz beklentileri...
Ekim ayı TCMB faiz kararı, ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Mevduat faizleri, ihtiyaç kredileri ve konut kredileri açısından alınacak kararın olası etkileri araştırılıyor. Faiz indirimi beklentileri gündemdeki yerini korurken nihai karar Merkez Bankası'nın değerlendirmelerine bağlı olacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı hangi gün ve saat kaçta açıklanacak? İşte TCBM toplantı takvimi ve ekim ayı faiz kararına ilişkin merak edilenler...
TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ekim ayı faiz kararı için 22 Ekim 2026 Perşembe günü toplanacak. TCMB'nin resmi toplantı takvimine göre karar aynı gün kamuoyuna duyurulacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
TCMB'nin ekim ayı faiz kararı 22 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.
TCMB SON FAİZ KARARINDA FAİZİ SABİT Mİ TUTTU?
Merkez Bankası, 10 Eylül 2026 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Aynı toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 40, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 35,5 olarak korundu
EKİM 2026 MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?
TCMB'nin ekim ayında faiz indirimi yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Kurulun kararında enflasyonun seyri, iç talep, ekonomik faaliyet ve fiyat istikrarına yönelik riskler belirleyici olacak. Enflasyon görünümünde iyileşmenin sürmesi faiz indirimi beklentilerini etkileyebilirken, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü risklerin devam etmesi daha temkinli bir yaklaşımı gündeme getirebilir. Kesin karar, 22 Ekim'de yayımlanacak PPK duyurusuyla netleşecek.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NEDEN ÖNEMLİ?
TCMB'nin politika faizi kararı, finansal piyasaların yanı sıra vatandaşların kredi ve tasarruf tercihlerini de etkileyebiliyor. Faiz indirimi durumunda kredi maliyetlerinde ve mevduat getirilerinde zaman içinde değişiklikler görülebilir; ancak bankaların uyguladığı oranlar aynı ölçüde ve aynı anda değişmek zorunda değildir. Döviz kurları, altın fiyatları ve borsa da faiz kararına ilişkin beklentilerden etkilenebilir. Bu nedenle 22 Ekim'de açıklanacak kararın yanı sıra Merkez Bankası'nın gelecek döneme ilişkin mesajları da önem taşıyor.