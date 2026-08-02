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        Haberler Bilgi Gündem Temmuz enflasyonu belli oluyor! Temmuz enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve beklenti ne yönde?

        Temmuz enflasyonu belli oluyor! Temmuz enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve beklenti ne yönde?

        Temmuz ayına ilişkin enflasyon verileri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yapacağı açıklamaya çevrildi. Milyonlarca memur, emekli, ev sahibi, kiracı ve yatırımcı tarafından yakından takip edilen verilerle birlikte aylık ve yıllık enflasyon tablosu netleşecek. Açıklanacak rakamlar, kira artış oranından enflasyon farkına kadar birçok ekonomik başlıkta belirleyici olacak. Peki, Temmuz enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve beklenti ne yönde? İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 23:56 Güncelleme:
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        Ekonomi gündeminin en kritik başlıklarından biri olan Temmuz ayı enflasyon verileri için bekleyiş sürüyor. TÜİK'in yayımlayacağı tüketici ve üretici fiyat endeksleriyle birlikte enflasyonun son seyri ortaya çıkacak. Açıklanacak veriler, memur ve emekli maaş hesaplamalarından ağustos ayı kira artış oranına kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiren gelişmelere ışık tutacak. İşte detaylar...

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        ENFLASYON NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 enflasyon verilerini 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak.

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        TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,82 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı.

        Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,82) haziranda yüzde 32,11 olan yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 31,80'e gerilemesi bekleniyor.

        Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,55 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, haziran ayında yüzde 0,99 artış göstermişti.

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        TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ OLDU?

        Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anket sonuçlarına göre temmuz ayı enflasyon beklentisi 1,66 olarak açıklandı. Ağustos ayı enflasyon beklentisi 1,44, Eylül ayı enflasyon beklentisi ise 2,03 olarak duyuruldu.

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        BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON BEKLENTİSİ PAYLAŞIMI

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB’nin Temmuz ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu değerlendirdi.

        Hanehalkı beklentisi: Son 3 ayda 6,6 puan geriledi.

        Reel sektör beklentisi: Aynı dönemde 1,2 puan düştü.

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        Jeopolitik risklere rağmen beklentilerde yaşanan bu olumlu tablonun altını çizen Şimşek, finansal istikrarın korunmasının öncelikleri olduğunu belirtti. Uygulanan ekonomi programının ana amacının; verimlilik, yüksek katma değerli üretim ve teknoloji odaklı büyüme ile vatandaşın refahını kalıcı olarak artırmak olduğu ifade edildi.

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