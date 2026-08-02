Temmuz enflasyonu belli oluyor! Temmuz enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve beklenti ne yönde?

Ekonomi gündeminin en kritik başlıklarından biri olan Temmuz ayı enflasyon verileri için bekleyiş sürüyor. TÜİK'in yayımlayacağı tüketici ve üretici fiyat endeksleriyle birlikte enflasyonun son seyri ortaya çıkacak. Açıklanacak veriler, memur ve emekli maaş hesaplamalarından ağustos ayı kira artış oranına kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiren gelişmelere ışık tutacak. İşte detaylar...