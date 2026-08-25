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        Haberler Bilgi TEV BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 | Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? TEV burs ücreti ne kadar?

        TEV BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 | Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? TEV burs ücreti ne kadar?

        TEV üniversite bursu için 2026-2027 dönemi başvuru süreci öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Eğitim hayatına maddi destekle devam etmek isteyen üniversite öğrencileri, Türk Eğitim Vakfı tarafından açıklanan başvuru takvimini ve burs şartlarını araştırıyor. TEV'in başarılı ve desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik sağlayacağı burs için başvuru tarihleri belirlenirken, adaylar burs miktarının ne kadar olduğunu da merak ediyor. Peki, 2026-2027 TEV üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvuru yapabilecek, burs ücreti kaç TL olacak? İşte TEV burs başvuru süreci ve merak edilen tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 12:06 Güncelleme:
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        TEV burs başvuruları için 2026-2027 eğitim dönemi takvimi belli oldu. Üniversite eğitimine devam eden ve maddi destek arayan öğrenciler, Türk Eğitim Vakfı’nın sağlayacağı burs imkanlarına ilişkin detayları araştırmaya başladı. Başvuru tarihleri, burs miktarı ve adaylarda aranacak şartlar TEV tarafından açıklanırken, öğrenciler başvuru sürecinin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Peki, 2026-2027 TEV burs başvuruları ne zaman yapılacak, burs ücreti ne kadar olacak? İşte başvuru tarihleri ve şartlara ilişkin detaylar…

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        TEV BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında TEV burs başvuru takvimi açıklandı. İlk başvurular yurt imkanlarından yararlanmak isteyen öğrenciler için başlayacak.

        Mesleki ortaöğretim, üniversite ve üstün başarı bursları için başvurular Eylül ayında alınırken, yüksek lisans, doktora ve üstün başarı sanat bursları için başvuru süreci ilerleyen tarihlerde gerçekleştirilecek.

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        TEV BURS BAŞVURU TAKVİMİ

        BURS TÜRÜ BAŞVURU TARİHLERİ
        Yurt başvurusu 17 Ağustos – 6 Eylül 2026
        Mesleki Ortaöğretim Bursu 1 Eylül – 8 Ekim 2026
        Üniversite (Eğitim) Bursu 14 Eylül – 8 Ekim 2026
        Üstün Başarı Bursu 14 Eylül – 8 Ekim 2026
        Yüksek Lisans ve Doktora Bursu 28 Eylül – 15 Ekim 2026
        Üstün Başarı Sanat Bursu 19 Ekim – 5 Kasım 2026

        Öğrencilerin, başvuru yapmak istedikleri burs türüne ait tarihleri takip ederek gerekli belgelerle birlikte süreci tamamlaması gerekiyor. Başvurular, burs türüne göre TEV’in resmi burs başvuru kanalları ve Obigenç platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

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        TEV BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

        TEV, 2026-2027 eğitim dönemi kapsamında uygulanacak burs miktarlarını da paylaştı. Açıklanan yeni tutarlara göre öğrencilerin alacağı aylık burs desteği, burs türüne bağlı olarak 3 bin 500 TL ile 16 bin TL arasında değişiklik gösterecek. Yüksek lisans öğrencilerine 12 bin TL, doktora öğrencilerine ise 14 bin TL aylık burs desteği sağlanacak.

        BURS TÜRÜ AYLIK BURS TUTARI
        Mesleki Ortaöğretim Bursu 3.500 TL
        Üniversite Bursu 8.000 TL
        Yüksek Lisans Bursu 12.000 TL
        Doktora Bursu 14.000 TL
        Üstün Başarı Bursu 16.000 TL
        Üstün Başarı Sanat Bursu 16.000 TL
        Yurt cep harçlığı 6.500 TL

        TEV tarafından duyurulan rakamların aylık ödeme tutarları olduğu belirtilirken, yurt desteğinden faydalanacak öğrencilere ek olarak 6 bin 500 TL cep harçlığı verileceği açıklandı.

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        TEV BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        TEV bursları için başvuru şartları, tercih edilen burs türüne göre değişiklik gösteriyor. Genel başvuru kriterleri arasında T.C. vatandaşı olmak, ilgili eğitim seviyesinde öğrenim görmek ve bazı burs kategorilerinde maddi ihtiyaç şartlarını karşılamak bulunuyor. Açık öğretim, uzaktan eğitim ve ücretli programlarda öğrenim gören adaylar için ise burs türüne bağlı özel değerlendirme koşulları uygulanabiliyor.

        TEV BURS BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        TEV BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        TEV burs başvurularının internet üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi. Üniversite, üstün başarı, mesleki ortaöğretim bursları ile yurt başvuruları için adaylar, TEV tarafından belirtilen Obigenç platformu üzerinden işlemlerini yapabilecek.

        Başvuru sürecinde istenen belgeler ve değerlendirme aşamaları burs türüne göre değişebileceği için adayların TEV’in güncel duyurularını takip etmesi gerekiyor.

        TEV BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        #TEV
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        #TEV burs başvuruları
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