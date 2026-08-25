TEV BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 | Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? TEV burs ücreti ne kadar?

TEV BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

TEV, 2026-2027 eğitim dönemi kapsamında uygulanacak burs miktarlarını da paylaştı. Açıklanan yeni tutarlara göre öğrencilerin alacağı aylık burs desteği, burs türüne bağlı olarak 3 bin 500 TL ile 16 bin TL arasında değişiklik gösterecek. Yüksek lisans öğrencilerine 12 bin TL, doktora öğrencilerine ise 14 bin TL aylık burs desteği sağlanacak.

BURS TÜRÜ AYLIK BURS TUTARI Mesleki Ortaöğretim Bursu 3.500 TL Üniversite Bursu 8.000 TL Yüksek Lisans Bursu 12.000 TL Doktora Bursu 14.000 TL Üstün Başarı Bursu 16.000 TL Üstün Başarı Sanat Bursu 16.000 TL Yurt cep harçlığı 6.500 TL

TEV tarafından duyurulan rakamların aylık ödeme tutarları olduğu belirtilirken, yurt desteğinden faydalanacak öğrencilere ek olarak 6 bin 500 TL cep harçlığı verileceği açıklandı.