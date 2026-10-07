TOKİ İstanbul 1.071 kiralık konut kura tarihi: TOKİ kiralık konut kuraları ne zaman çekilecek?
İstanbul'da hayata geçirilecek TOKİ 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci 25 Eylül tarihinde sona erdi. İlk etapta 1.071 kiralık konut için vatandaşlardan başvuru alınırken gözler kura takvimine çevrildi. TOKİ tarafından kiraya verilecek konutların hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. İlk etap konutlarının ekim ayında teslim edilmesi planlanıyor. Peki TOKİ kiralık konut kuraları ne zaman çekilecek, TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı mı? İşte 2026 TOKİ kiralık sosyal konut kura tarihi...
İstanbul’da uygun fiyatlı kiralık konut imkânı sunmayı amaçlayan TOKİ projesi, başvuru yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Proje kapsamında ilk etapta 1.071 konutun hak sahiplerine tahsis edilmesi planlanırken toplam kiralık konut sayısı 15 bin olarak açıklandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından uygun şartları taşıyan vatandaşlar arasından kura çekimi yapılacak. Peki TOKİ İstanbul kiralık konut kuraları hangi tarihte çekilecek? İşte TOKİ İstanbul kura takvimi...
TOKİ KİRALIK KONUT KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
TOKİ İstanbul kiralık konut projesi kapsamında kura çekiminin, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilmesi bekleniyor. Başvurular 25 Eylül 2026 tarihinde sona erdi. Kura çekiminin kesin günü TOKİ tarafından henüz açıklanmadı.
Bakan Murat Kurum konuya ilişkin yaptığı açıklamada:
"TOKİ ile hayata geçirdiğimiz Kiralık Sosyal Konut Projemizde ilk aşamayı tamamladık.
Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor.
Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1.071 konutun sahiplerini Ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.
TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUT HANGİ İLÇELERDE OLACAK?
TOKİ İstanbul kiralık konut projesinde konutların 12 ilçede yer alacağı açıklandı. İlk etapta kiralık konut tahsis edilmesi planlanan ilçeler şöyle:
Ataşehir
Sancaktepe
Ümraniye
Üsküdar
Maltepe
Tuzla
Kartal
Başakşehir
Gaziosmanpaşa
Beyoğlu
Güngören
Arnavutköy
İlk etapta farklı bölgelerde toplam 1.071 konutun kiraya verilmesi planlanıyor. Proje kapsamında konutların üç yıl süreyle kiralanacağı belirtildi.
TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?
TOKİ kiralık konut kura sonuçları açıklandığında resmi TOKİ internet sitesi ve proje için oluşturulan başvuru kanalları üzerinden duyurulması bekleniyor. Vatandaşların kura tarihi, hak sahipliği ve teslim süreciyle ilgili bilgileri resmi kaynaklardan takip etmesi önem taşıyor.
Kura tarihi açıklandığında başvuru sahipleri, kendilerine ait bilgileri kullanarak hak sahipliği durumunu kontrol edebilecek. Şu an için TOKİ İstanbul kiralık konut kura çekiminin kesin günü resmi olarak açıklanmış değil.