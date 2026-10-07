TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

TOKİ kiralık konut kura sonuçları açıklandığında resmi TOKİ internet sitesi ve proje için oluşturulan başvuru kanalları üzerinden duyurulması bekleniyor. Vatandaşların kura tarihi, hak sahipliği ve teslim süreciyle ilgili bilgileri resmi kaynaklardan takip etmesi önem taşıyor.