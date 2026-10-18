TOKİ İstanbul 1.071 kiralık konut kura tarihi: TOKİ kiralık konut kuraları ne zaman çekilecek?
TOKİ İstanbul 1.071 kiralık konut projesi için kura takvimi, başvuru yapan vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. İstanbul'da kiralık sosyal konut fırsatından yararlanmak isteyenler, kura çekiminin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, TOKİ İstanbul 1.071 kiralık konut kuraları ne zaman çekilecek? İşte TOKİ kura tarihi ve sonuç sorgulama sürecine ilişkin tüm merak edilenler...
TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçirdiği 1.071 kiralık konut projesi, uygun koşullarda konut kiralamak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Projeye başvuran adaylar, hak sahiplerinin hangi tarihte belirleneceğini öğrenmek istiyor. Kura sürecinin ardından konut kiralama işlemlerine ilişkin ayrıntıların da netleşmesi bekleniyor. Başvuru sahipleri, TOKİ ve ilgili resmî kurumların duyurularını takip ediyor. Peki, TOKİ kiralık konut kura sonuçları nereden öğrenilecek? İşte başvuru sahiplerinin takip etmesi gereken süreç.
TOKİ İSTANBUL 1.071 KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN?
TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da ilk etapta kiraya verilecek 1.071 sosyal konut için kura çekiminin Ekim 2026 içerisinde yapılması planlanıyor. Ancak kura çekiminin kesin günü ve saati için ayrıca resmî takvim duyurusu bekleniyor.
Başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adayların şartları taşıyıp taşımadığı incelenecek ve geçerli başvurular arasından kura yöntemiyle hak sahipleri belirlenecek.
TOKİ KİRALIK KONUT KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ İstanbul kiralık konut kura sonuçlarının, kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmî kanallar üzerinden duyurulması bekleniyor. Başvuru sahipleri, TOKİ’nin internet sitesini ve kiralık sosyal konut projesi için hazırlanan resmî bilgilendirme sayfasını takip edebilir.
Kura sonuçları açıklandığında hak sahipliği durumuna ilişkin bilgilere de bu kanallar üzerinden ulaşılabilecek. Başvurunun geçerli olup olmadığına ilişkin kontroller için e-Devlet’te TOKİ hizmetleri arasındaki “Konut / İşyeri Başvuru” ekranı da kullanılabilir.
TOKİ 1.071 KİRALIK KONUT HANGİ İLÇELERDE?
İstanbul’daki ilk etapta toplam 1.071 konut, dört ayrı grup kapsamında kiraya verilecek. Konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut
Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut
Arnavutköy: 90 konut
Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri bulunuyor. Konutların, belirlenen şartları taşıyan vatandaşlara üç yıllığına kiralanması planlanıyor.
TOKİ KİRALIK KONUT KİRALARI NE KADAR?
TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut projesinde kira bedelleri konutun büyüklüğüne göre değişiyor. Açıklanan başlangıç fiyatları 1+1 daireler için 10 bin TL, 2+1 daireler için 12 bin TL, 3+1 daireler için 15 bin TL ve 4+1 daireler için 18 bin TL olarak duyuruldu.
Kiralık konutlardan yararlanmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlaması, evli olması, İstanbul’da en az bir yıldır kesintisiz ikamet etmesi ve kendi adına kayıtlı konutunun bulunmaması gibi şartları karşılaması gerekiyor. Ayrıca hane halkının aylık net gelirinin 100 bin TL’yi aşmaması şartı aranıyor.
TOKİ İstanbul 1.071 kiralık konut kura tarihiyle ilgili yeni bir açıklama yapılması durumunda kesin gün ve saat bilgisi resmî duyurular üzerinden takip edilebilecek.