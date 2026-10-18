TOKİ KİRALIK KONUT KİRALARI NE KADAR?

TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut projesinde kira bedelleri konutun büyüklüğüne göre değişiyor. Açıklanan başlangıç fiyatları 1+1 daireler için 10 bin TL, 2+1 daireler için 12 bin TL, 3+1 daireler için 15 bin TL ve 4+1 daireler için 18 bin TL olarak duyuruldu.

Kiralık konutlardan yararlanmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlaması, evli olması, İstanbul’da en az bir yıldır kesintisiz ikamet etmesi ve kendi adına kayıtlı konutunun bulunmaması gibi şartları karşılaması gerekiyor. Ayrıca hane halkının aylık net gelirinin 100 bin TL’yi aşmaması şartı aranıyor.

TOKİ İstanbul 1.071 kiralık konut kura tarihiyle ilgili yeni bir açıklama yapılması durumunda kesin gün ve saat bilgisi resmî duyurular üzerinden takip edilebilecek.