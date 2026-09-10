TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

TOKİ kiralık konut projesinin başvuru yöntemiyle ilgili tüm ayrıntılar henüz yayımlanmış değil. Başvuruların 14 Eylül 2026'da başlamasıyla birlikte TOKİ tarafından resmi başvuru kanallarının ve gerekli belgelerin duyurulması bekleniyor.

TOKİ'nin mevcut başvuru sistemlerinde proje özelindeki başvuru mercii ve başvuru yöntemi satış duyurularında ilan ediliyor. Bu nedenle 15 bin kiralık konut projesi için kesin başvuru adresi ve yöntemi resmi duyuru sonrasında netleşecek.