TOKİ kiralık konut başvuru tarihi 2026: TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvuru şartları neler, aylık kira ücreti ne kadar?
TOKİ kiralık konut projesinde başvuru tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Eylül 2026'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık konut için başvuruların başlayacağı tarihi açıkladı. TOKİ tarafından yapılacak 15 bin kiralık konut, İstanbul'daki 100 bin sosyal konut projesine ek olarak hayata geçirilecek. İlk etapta 1.000 konut için kura çekiminin Ekim ayında yapılması planlanıyor. Konutların piyasa rayicinin oldukça altında kira bedelleriyle vatandaşlara sunulacağı belirtilirken, kesin kira tutarları ve ayrıntılı başvuru şartlarının açıklanması bekleniyor. Peki TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, 2026 TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvuru şartları neler, aylık kira ücreti ne kadar? İşte TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesinde başvuru tarihi ve başvuru şartları...
TOKİ'nin İstanbul'da uygulayacağı 15 bin kiralık konut projesinde vatandaşların merak ettiği başvuru takvimi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada kiralık konut başvuru tarihini duyurdu. Proje kapsamında ilk 1.000 konut için kura çekiminin Ekim ayında yapılması planlanıyor. Konutların piyasa koşullarının altında kira bedelleriyle vatandaşlara sunulması hedefleniyor. Peki TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman, nasıl başvuru yapılır, başvuru şartları neler? İşte 2026 TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesine başvuru takvimi...
TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvuruları 14 Eylül 2026'da başlayacak. Başvuruların ardından hak sahiplerinin belirlenmesi için kura süreci gerçekleştirilecek.
Erdoğan, ilk etapta 1.000 kiralık konutun kurasının Ekim ayında çekileceğini açıkladı. İlk anahtar teslimlerinin ise projenin ilerleyen takvimine göre yapılması bekleniyor.
TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
TOKİ kiralık konut projesinin başvuru yöntemiyle ilgili tüm ayrıntılar henüz yayımlanmış değil. Başvuruların 14 Eylül 2026'da başlamasıyla birlikte TOKİ tarafından resmi başvuru kanallarının ve gerekli belgelerin duyurulması bekleniyor.
TOKİ'nin mevcut başvuru sistemlerinde proje özelindeki başvuru mercii ve başvuru yöntemi satış duyurularında ilan ediliyor. Bu nedenle 15 bin kiralık konut projesi için kesin başvuru adresi ve yöntemi resmi duyuru sonrasında netleşecek.
TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesinin kesin başvuru şartları henüz açıklanmadı. Dolayısıyla yaş, gelir, ikamet, üzerine kayıtlı konut bulunup bulunmaması ve hane kriterleri gibi şartlar için resmi açıklamanın beklenmesi gerekiyor.
TOKİ'nin daha önceki sosyal konut projelerinde vatandaşlık, ikamet, konut sahibi olmama ve gelir gibi kriterler uygulanmıştı. Ancak kiralık konut projesinin kendine özgü şartları olabileceği için mevcut TOKİ satış şartlarının doğrudan bu projeye uygulanacağı söylenemez
TOKİ KİRALIK KONUT AYLIK KİRASI NE KADAR?
15 bin kiralık konutun kira bedelleriyle ilgili henüz kesin bir rakam açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutların piyasa rayicinin oldukça altında bedellerle kiraya verileceğini açıkladı.
Bu nedenle sosyal medyada veya bazı internet sitelerinde yer alan kesin kira rakamlarının şu aşamada resmi bilgi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. TOKİ'nin konut tipleri, bölgelere göre kira bedelleri ve ödeme koşullarını başvuru süreciyle birlikte açıklaması bekleniyor.
TOKİ İSTANBUL 15 BİN KİRALIK KONUT NEREDE YAPILACAK?
İstanbul'da yapılacak 15 bin kiralık konut, daha önce açıklanan 100 bin sosyal konut projesine ilave olarak hayata geçirilecek. Projenin İstanbul genelinde uygulanması planlanırken, hangi ilçelerde kaç konut yapılacağına ilişkin ayrıntıların resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.
Projenin temel amacı, İstanbul'da özellikle son yıllarda yükselen kira maliyetleri karşısında vatandaşlara piyasa fiyatlarının altında konut imkanı sağlamak. Hak sahiplerinin kura yöntemiyle belirlenmesi planlanıyor.
TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre ilk 1.000 kiralık konut için kura Ekim 2026'da çekilecek. 15 bin konutun tamamına ilişkin kura ve teslim takviminin ise TOKİ tarafından açıklanması bekleniyor.
Başvuruların 14 Eylül'de başlamasının ardından vatandaşların başvuru şartlarını ve gerekli belgeleri dikkatle takip etmesi önem taşıyor. TOKİ'nin resmi internet sitesinden yapılacak duyurular, başvuru sürecinin en güvenilir kaynağı olacak.