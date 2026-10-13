TOKİ KİRALIK KONUT KURA TARİHİ 2026: TOKİ İstanbul 1.071 kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, kura çekim tarihi belli oldu mu?
İstanbul'da uygun fiyatlı kiralık konut sahibi olmayı bekleyen vatandaşların gözü TOKİ'nin gerçekleştireceği kura çekimine çevrildi. Başvuru döneminin sona ermesiyle birlikte değerlendirme süreci gündeme gelirken, belirlenen koşulları karşılayan adaylar arasından hak sahipleri kura yöntemiyle seçilecek. Projenin ilk aşamasında yer alan 1.071 kiralık konut için kura çekiminin Ekim ayında yapılması planlanıyor. Peki, TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut kurası ne zaman yapılacak, hak sahipleri hangi tarihte belli olacak? İşte kura takvimine ve başvuru sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği kiralık sosyal konut projesinde başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler kura takvimine çevrildi. Ev kiralarının bütçeleri zorladığı kentte, uygun koşullarla barınma imkanı sunmayı amaçlayan proje kapsamında ilk etapta 1.071 konut için hak sahipleri belirlenecek. Başvurusu kabul edilen vatandaşların katılacağı kura çekiminin ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmesi beklenirken, çekilişin TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı olarak takip edilebileceği belirtiliyor. Peki, TOKİ İstanbul kiralık konut kura çekilişi ne zaman yapılacak, 1.071 konutun hak sahipleri hangi gün açıklanacak? İşte sürece ilişkin merak edilen detaylar...
TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU*
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını, inceleme aşamasının ardından kura sürecine geçileceğini duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TOKİ ile hayata geçirdiğimiz Kiralık Sosyal Konut Projemizde ilk aşamayı tamamladık. Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor. Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Yuvalarımız İstanbulluları bekliyor" ifadelerini kullandı.
Koşulları sağladıkları belirlenen ve başvurusu geçerli sayılan vatandaşlar için ekim ayında kura çekimi yapılıp konut teslimatları başlayacak.
TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU SONUCU NEREDEN SORGULANIR?
Başvurusunun geçerli olup olmadığını kontrol etmek isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden TOKİ başvuru hizmetine giriş yapabiliyor.
Sorgulama için e-Devlet Kapısı'nda yer alan “TOKİ Konut / İşyeri Başvuru” hizmeti kullanılabiliyor. Başvuru sahipleri, sisteme giriş yaptıktan sonra başvurularının durumunu kontrol edebiliyor.
Kura tamamlandıktan sonra hak sahiplerinin belirlenmesine ilişkin sonuçların da TOKİ'nin resmi duyuruları ve e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.
İSTANBUL KİRALIK KONUT DAĞILIMI NASIL?
Projenin ilk etabında İstanbul'un farklı ilçelerindeki toplam 1.071 konut için hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.
Konutların bölgelere göre dağılımı şöyle:
1. Bölge: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören — 360 konut
2. Bölge: Maltepe, Tuzla ve Kartal — 330 konut
3. Bölge: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar — 291 konut
4. Bölge: Arnavutköy — 90 konut
Toplam konut sayısı 1.071'e ulaşıyor.
KİRALAR 10 BİN TL’DEN BAŞLAYACAK
500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul’da hane geliri 100 bin TL’nin altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli T.C. vatandaşları faydalanabilecek. Yine en az 1 yıldır İstanbul’da kesintisiz ikamet etme koşulu da aranacak.
10 bin TL’den başlayan tutarlarla kiralanacak evler gruplara göre 1+1, 2+2, 3+1 ve 4+1 olacak şekilde kiralanacak. Genç evli ailelere, 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere, 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.