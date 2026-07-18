Torba Yasa çıkacak mı, son durum ne, Meclis'ten geçti mi? Torba Yasa maddeleri ve içeriği
TBMM gündemindeki torba yasa teklifiyle ilgili gelişmeler milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomi, vergi, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanlarında önemli düzenlemeler içeren teklifin Meclis'teki yasama süreci devam ederken, "Torba yasa çıktı mı?", "TBMM torba yasa ne zaman kabul edilecek?" ve "Teklifte hangi düzenlemeler yer alıyor?" soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, torba yasa teklifinde son durum ne? İşte Meclis'teki son gelişmeler ve teklifin öne çıkan maddeleri…
Milyonlarca emekli, memur, çalışan ve iş dünyasını ilgilendiren torba yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye devam ediyor. Vergi düzenlemelerinden SGK uygulamalarına, ekonomik desteklerden kamu personeline yönelik düzenlemelere kadar birçok başlığı kapsayan teklif için gözler TBMM Genel Kurulu'na çevrildi. "Torba yasa Meclis'ten geçti mi?", "Ne zaman yasalaşacak?" ve "Hangi maddeler kabul edildi?" sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilirken, teklifin son durumuna ilişkin ayrıntılar da yakından takip ediliyor. İşte bilgiler...
TORBA YASA ÇIKACAK MI, SON DURUM NEDİR?
TBMM'ye sunulan torba yasa teklifi için yasama süreci devam ediyor. Teklifin önce ilgili komisyonda görüşülmesi, ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi gerekiyor. Kanun teklifi, Meclis'te kabul edilip Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
TORBA YASA TEKLİFİNDE HANGİ DÜZENLEMELER BULUNUYOR?
TURİZM SEKTÖRÜNE İSTİHDAM DESTEĞİ
Yasa teklifiyle turizm sektöründeki istihdam yapısını korumak amacıyla geçici bir sigorta primi desteği mekanizması ihdas edilecek. Komşu ülkelerdeki siyasi gelişmeler, çatışmalar ve güvenlik riskleri sebebiyle turizm tesislerinin doluluk oranlarında yaşanan düşüş ve artan maliyet baskısı dikkate alınarak; Kültür ve Turizm Bakanlığı belgesi olan konaklama tesislerine 2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde, bildirdikleri sigortalıların prim gün sayısı üzerinden günlük 116.67 lira (aylık yaklaşık 3 bin 500 lira) prim desteği mahsup yoluyla sağlanacak.
SGK BORÇLARINDA TAKSİT VADESİ ARTACAK
TBMM'de bu hafta, SGK'ya borç taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören torba kanun teklifi görüşülecek. Teklifle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda 36 ay olan tecil taksitlendirme süresi 72 aya, teminatsız tecil tutarı ise 1 milyon liraya çıkarılacak. Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm firmalar ve yurttaşlar yararlanabilecek.
Meclis'e gelecek teklifin içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve vergi borcu olan vatandaşlara avantaj sağlayacak bazı düzenlemelerin yer aldığını hatırlatarak "Burada 36 ay taksit imkânı vardı, bu iki katına çıkarıldı. Böylelikle 72 aya borçlar yapılandırılabilecek" dedi.
Düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu, vergi borcu, trafik cezası borcu, motorlu taşıtlar vergisi borcu gibi kalemleri kapsadığı hatırlatan Erdem, "Teminatsız sınır 300 bin liraydı. Bu 1 milyon liraya kadar çıkarıldı. 1 milyon liraya kadar olan borçlar artık teminatsız olarak 72 aya bölünebilecek. Küçük taksitlerle bu borçlardan vatandaş kurtulmuş olacak" açıklamasında bulundu.
ADAY SÜRÜCÜ BELGESİ İPTALİ
Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 17. maddesi, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda yeniden düzenleniyor. İptal gerekçesi uyarınca, aday sürücü belgelerinin iptal şartları (75 ceza puanının aşılması, 0,20 promil üzeri alkol, belirli ihlallerin 3 kez tekrarı vb.) doğrudan kanun metnine işlenerek yasal çerçeveye kavuşturuluyor.
Ayrıca drift atma ve makas atma gibi trafik güvenliğini ağır şekilde tehlikeye düşüren ve sürücü belgesinin geçici geri alınmasını gerektiren ihlaller de aday sürücü belgesinin iptali nedenlerine dahil edilerek caydırıcılık artırılıyor.