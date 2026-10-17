Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tam 13 yıl sonra... Katili bir cümle yakalattı!

Samsun'da, 13 yıl önce öldürülen 50 yaşındaki Arif Yılmaz'ın, 2 cinayet şüphelisinden biri olan Murat Atasoy'un, olaydan sonraki yıllarda dönem dönem mahallede tartışıp, kavga ettiği kişilere "Sonunuz Arif gibi olur" dediği ortaya çıktı. Şüpheliler Murat Atasoy ile Turan Zengin tutuklandı (DHA)