Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de futbolseverleri heyecanlandıran Trabzonspor - Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, sahasında siyah-beyazlı Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da üç puan için sahaya çıkacak. Taraftarlar, Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmanın tarihini ve maç saatini araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte TS-BJK maçı tarihi ve saati...
Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekip, taraftarı önünde kazanarak puan tablosunda üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Beşiktaş ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Derbi öncesinde Trabzonspor Beşiktaş maçının tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi, saati, yayın bilgileri ve canlı izle seçenekleri...
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşması, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Trabzon'daki Papara Park'ta yapılacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. İki takım da kritik karşılaşmadan üç puanla ayrılarak ligde avantaj elde etmek istiyor.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın kanalının beIN SPORTS 1 olması bekleniyor. Futbolseverler, mücadeleyi yayıncı kuruluşun televizyon ve dijital yayın seçenekleri üzerinden takip edebilecek. Yayın bilgileri için güncel yayın akışının kontrol edilmesi gerekiyor
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE
Trabzonspor - Beşiktaş maçı canlı izle araması yapan futbolseverler, karşılaşmayı beIN SPORTS ve TOD platformlarının yayın seçenekleri üzerinden takip edebilir. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenlerin ilgili platformların abonelik koşullarını kontrol etmesi gerekiyor. Karşılaşmanın şifresiz yayınlanacağına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE SON DURUM
Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadele, iki takımın puan hedefleri açısından önem taşıyor. Trabzonspor, iç saha avantajını kullanarak taraftarının desteğiyle galibiyete ulaşmak istiyor. Beşiktaş ise deplasmanda alacağı üç puanla üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Karşılaşmanın sonucu, ligin üst sıralarındaki puan mücadelesini etkileyebilir.