Trabzonspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? TS GS derbi maçı özeti, golleri ve skoru

TRABZONSPOR'DA SALAH FIRTINASI!

Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Galatasaray karşısında hat-trick yaptı. Salah, üç golünün yanı sıra Galatasaray maçında Noah Saviolo'nun attığı golde de asisti yaptı.

Salah, 2000/01'den bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk üç iç saha maçında da gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.