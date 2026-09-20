Trabzonspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? TS GS derbi maçı özeti, golleri ve skoru
Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Trabzonspor Galatasaray maçı sonrasında derbi maçının skoru, golleri ve maç özeti en sık araştırılan konuları arasında yer aldı. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Trabzonspor Galatasaray maçı özeti, golleri ve skoruna ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
Trabzonspor Galatasaray maçı sonrasında, derbi maçın skoru, puan durumu ve golleri gündemi meşgul etmeye başladı. Trabzonspor, Papara Park'ta Galatasaray'ı ağırlarken sarı-kırmızılı ekip deplasmanda 3 puan mücadelesi verdi. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Trabzonspor Galatasaray maçı özeti, golleri ve skoruna ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Süper Lig'in 6. hafta maçında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.
TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 4, 44 ile 80. dakikalarda Muhammed Salah ve 39. dakikada Noah Saviolo attı.
TRABZONSPOR'DA SALAH FIRTINASI!
Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Galatasaray karşısında hat-trick yaptı. Salah, üç golünün yanı sıra Galatasaray maçında Noah Saviolo'nun attığı golde de asisti yaptı.
Salah, 2000/01'den bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk üç iç saha maçında da gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.
GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI!
Galatasaray 10 kişi kaldı Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Lesley Ugochukwu'nun, Ozan Tufan'a yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Batuhan Kolak, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek Lesley Ugochukwu'yu direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı