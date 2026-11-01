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        Haberler Bilgi Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

        Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yi konuk etmeye hazırlanıyor. Oynadığı son 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, taraftarının desteğiyle kazanma serisini 7 maça taşıyarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Ligde üst üste 4 yenilgi yaşayan Gaziantep FK ise zorlu deplasmanda kötü gidişata son vermenin peşinde. Peki, Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşması hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte mücadele öncesi öne çıkan detaylar ve iki takımın muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 10:48 Güncelleme:
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        Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Son 6 maçını kayıpsız geçen bordo-mavililer, Papara Park'ta taraftarı önünde bir galibiyet daha alarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından çıkış arayan Gaziantep FK ise Trabzon deplasmanından puanla dönmeyi hedefliyor. Peki, Trabzonspor-Gaziantep FK maçı bugün saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşmada hangi futbolcuların ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor? İşte maçın yayın bilgileri, muhtemel kadroları ve karşılaşmaya ilişkin merak edilenler...

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        TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, bugün Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Bordo-mavililerin sahası Papara Park'ta oynanacak mücadelede ilk düdük saat 16.00'da çalacak. Karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.

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        TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

        Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması, beIN Sports HD 1 ekranlarından futbolseverlerle canlı olarak buluşacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu.

        Gaziantep FK: Ataberk, Perez, Efe, Sylla, Kerim, Bacuna, Sorescu, Camara, Maxim, Kozlowski, Halil.

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