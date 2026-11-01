Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yi konuk etmeye hazırlanıyor. Oynadığı son 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, taraftarının desteğiyle kazanma serisini 7 maça taşıyarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Ligde üst üste 4 yenilgi yaşayan Gaziantep FK ise zorlu deplasmanda kötü gidişata son vermenin peşinde. Peki, Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşması hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte mücadele öncesi öne çıkan detaylar ve iki takımın muhtemel 11'leri...
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Son 6 maçını kayıpsız geçen bordo-mavililer, Papara Park'ta taraftarı önünde bir galibiyet daha alarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından çıkış arayan Gaziantep FK ise Trabzon deplasmanından puanla dönmeyi hedefliyor. Peki, Trabzonspor-Gaziantep FK maçı bugün saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşmada hangi futbolcuların ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor? İşte maçın yayın bilgileri, muhtemel kadroları ve karşılaşmaya ilişkin merak edilenler...
TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, bugün Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Bordo-mavililerin sahası Papara Park'ta oynanacak mücadelede ilk düdük saat 16.00'da çalacak. Karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.
TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması, beIN Sports HD 1 ekranlarından futbolseverlerle canlı olarak buluşacak.