Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Son 6 maçını kayıpsız geçen bordo-mavililer, Papara Park'ta taraftarı önünde bir galibiyet daha alarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından çıkış arayan Gaziantep FK ise Trabzon deplasmanından puanla dönmeyi hedefliyor. Peki, Trabzonspor-Gaziantep FK maçı bugün saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşmada hangi futbolcuların ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor? İşte maçın yayın bilgileri, muhtemel kadroları ve karşılaşmaya ilişkin merak edilenler...