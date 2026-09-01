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        Haberler Bilgi TRT 1 ve Tabii frekans ayarları 2026: Türksat 4A TRT 1 ve Tabii frekans ve uydu ayarı nasıl yapılır, nereden değiştirilir?

        TRT 1 ve Tabii frekans ayarları 2026: Türksat 4A TRT 1 ve Tabii frekans ve uydu ayarı nasıl yapılır, nereden değiştirilir?

        TRT 1 ve Tabii frekans ayarları Filenin Sultanları'nın mücadelesi nedeniyle araştırılmaya başlandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. Kritik mücadeleyi takip etmek isteyen voleybolseverler, güncel TRT 1 ve Tabii uydu frekans bilgileri için arama motorlarına yöneldi. Peki, TRT 1 ve Tabii frekans ve uydu ayarı nasıl yapılır, nereden değiştirilir? İşte yeni TRT 1 ve Tabii frekans bilgileri ile TRT 1 canlı izleme linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 09:12 Güncelleme:
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı TRT 1’den canlı yayınlanacak. Bu sebeple güncel TRT 1 ve Tabii frekans ayarları gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Kanal listesinde TRT 1 bulunmadığı için 'Sinyal Yok' uyarısı alan voleybolseverler Türksat 4A üzerinden manuel kanal arama işlemi yaparak TRT 1 HD'yi yeniden ekleyebilirler. Filenin Sultanları’nın kritik mücadelesini televizyon ekranından takip etmek isteyenler için yeni TRT 1 ve Tabii frekans bilgileri haberimizde. Peki, TRT 1 ve Tabii frekans ve uydu ayarı nasıl yapılır, nereden değiştirilir? İşte detaylar…

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        FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası son 16 turunda 1 Eylül 2026 Salı günü (bugün) Azerbaycan'la karşılaşacak.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

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        TÜRKİYE-AZERBAYCAN MAÇI TRT 1'DE!

        Mücadeleyi Sırbistan Voleybol Federasyonundan Predrag Balandzic ve Yunanistan Voleybol Federasyonundan Theodora Kyriopoulou yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        Karşılaşmayı kazanan ekip çeyrek finale yükselecek.

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        TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 11958 MHZ

        Sembol Oranı: 27500

        Polarizasyon: V (Dikey)

        FEC: 5/6

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        TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 11794 MHZ

        Sembol Oranı: 30000

        Polarizasyon: V (Dikey)

        FEC: 3/4

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        TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

        TRT 1 frekans ayarı, televizyon veya uydu alıcısının menüsündeki kanal arama bölümünden yapılabiliyor. Cihazdan cihaza menü isimleri değişse de genel olarak Ayarlar > Kanal Ayarları > Manuel Arama ya da Uydu Ayarları > Manuel Tarama bölümü kullanılıyor.

        İlk olarak uydu listesinden Türksat 4A 42°E seçiliyor. Ardından frekans bölümüne 11794, polarizasyon bölümüne V (Dikey), sembol oranına ise 30000 yazılıyor. FEC seçeneği bulunuyorsa 3/4 olarak ayarlanıyor ve kanal taraması başlatılıyor. Tarama tamamlandığında TRT 1 HD kanalının kanal listesinde görünmesi bekleniyor.

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        TRT 1 HD UYDU AYARI NASIL YAPILIR?

        TRT 1 kanalının bulunmadığı televizyonlarda uydu alıcısının kanal arama menüsünden manuel tarama yapılabilir. Bunun için cihazın Uydu Ayarları, Kanal Ayarları veya Manuel Arama bölümüne girilmesi gerekiyor.

        Türksat 4A seçildikten sonra güncel frekans bilgileri ilgili alanlara girilerek kanal taraması başlatılabilir. Tarama tamamlandığında TRT 1 HD kanalının kanal listesine eklenmesi sağlanabilir.

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        TRT 1 FREKANS AYARI NEREDEN DEĞİŞTİRİLİR?

        TRT 1 frekans ayarı televizyon veya harici uydu alıcısının ayarlar menüsünden değiştirilebilir. Cihazların marka ve modeline göre menü isimleri farklılık gösterebildiği için Kanal Arama, Uydu Ayarları, Manuel Arama veya Transponder Arama seçeneklerinden uygun olanın kullanılması gerekiyor.

        TKGS özelliğini destekleyen uydu alıcılarında kanal güncellemesi otomatik gerçekleşebilir. Manuel ayar yapılması gereken cihazlarda ise güncel frekans bilgileri girilerek TRT 1 HD yeniden aranabilir.

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