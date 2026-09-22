TRT1 uydu ve frekans ayarları || FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI CANLI || TRT1 Türksat 4A uydu ve frekans ayarları - CANLI İZLE

TRT 1 SİNYAL YOK SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Ayarlar ya da Kurulum menüsüne girin.

Tek kanal arama menüsüne girin.

Uydu alanında Türksat "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket seçin.

Şebekede ara kısmını açık hâline getirin.

TRT frekans güncellemesini manuel olarak yapmak için

TRT 1 frekans güncellemesini manuel olarak (Biss Key veya TP Ekle) ise şöyle yapabilirsiniz:

Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın.

Menüden ‘Transporder ya da Transporder Ekle’ seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır.

‘Transporder Ekle’ seçeneğine girdikten sonra, mavi tuşa basarak yeni TP ekleme ekranına geçin.

Güncel frekans bilgilerini girdikten sonra ‘Okey’ tuşuna basarak frekansları kaydedin.

Menüden çıkmak için ‘Exit’ tuşuna basın.

Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir.

Kanal listesinin sonuna giderek TRT1 HD’yi bulun.