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        Haberler Bilgi Spor TRT1 uydu ve frekans ayarları || FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI CANLI || TRT1 Türksat 4A uydu ve frekans ayarları - CANLI İZLE

        TRT1 uydu ve frekans ayarları || FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI CANLI || TRT1 Türksat 4A uydu ve frekans ayarları - CANLI İZLE

        TRT1 canlı yayın frekans ayarları bu akşam Fenerbahçe Beşiktaş arasında 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası için oynanacak maçı canlı izlemek isteyen sporseverler tarafından merakla araştırılıyor. TRT 1 HD frekans bilgileri ve kanal ayarları kontrol edilerek yayın şifresiz izlenebiliyor. Peki TRT1 canlı yayın frekans ayarları nasıl ve nereden yapılır? İşte, 22 Eylül 2026 güncel TRT1 uydu frekans bilgisi ve TRT1 canlı izle ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 12:14 Güncelleme:
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        Bu akşam 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası için oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçını canlı izlemek isteyenler merak içerisinde TRT1 Türksat 4A uydu ve frekans ayarlarını araştırıyor. Peki, Türksat 4A uydu ve frekans bilgileri ne? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki TRT1 frekans ayarı nasıl yapılır? İşte, TRT1 canlı yayın frekans ayar bilgisi ve TRT1 canlı izle seçeneği

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        FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası için yarın karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı dev mücadele saat 20.00'de başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi, Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsünün görev yapacağı karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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        TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

        TRT 1 frekans ayarı, televizyon veya uydu alıcısının menüsündeki kanal arama bölümünden yapılabiliyor. Cihazdan cihaza menü isimleri değişse de genel olarak Ayarlar > Kanal Ayarları > Manuel Arama ya da Uydu Ayarları > Manuel Tarama bölümü kullanılıyor.

        İlk olarak uydu listesinden Türksat 4A 42°E seçiliyor. Ardından frekans bölümüne 11794, polarizasyon bölümüne V (Dikey), sembol oranına ise 30000 yazılıyor. FEC seçeneği bulunuyorsa 3/4 olarak ayarlanıyor ve kanal taraması başlatılıyor. Tarama tamamlandığında TRT 1 HD kanalının kanal listesinde görünmesi bekleniyor.

        TRT 1-TRT SPOR GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

        UYDU: Türksat 4A

        FREKANS: 11794

        POLARİZASYON V(DİKEY)

        SEMBOL ORANI 30000

        FEC: ¾

        TRT 1 CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        TRT 1 FREKANS AYARI NEREDEN DEĞİŞTİRİLİR?

        TRT 1 frekans ayarı televizyon veya harici uydu alıcısının ayarlar menüsünden değiştirilebilir. Cihazların marka ve modeline göre menü isimleri farklılık gösterebildiği için Kanal Arama, Uydu Ayarları, Manuel Arama veya Transponder Arama seçeneklerinden uygun olanın kullanılması gerekiyor.

        TKGS özelliğini destekleyen uydu alıcılarında kanal güncellemesi otomatik gerçekleşebilir. Manuel ayar yapılması gereken cihazlarda ise güncel frekans bilgileri girilerek TRT 1 HD yeniden aranabilir.

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        TRT 1 HD UYDU AYARI NASIL YAPILIR?

        TRT 1 kanalının bulunmadığı televizyonlarda uydu alıcısının kanal arama menüsünden manuel tarama yapılabilir. Bunun için cihazın Uydu Ayarları, Kanal Ayarları veya Manuel Arama bölümüne girilmesi gerekiyor.

        Türksat 4A seçildikten sonra güncel frekans bilgileri ilgili alanlara girilerek kanal taraması başlatılabilir. Tarama tamamlandığında TRT 1 HD kanalının kanal listesine eklenmesi sağlanabilir.

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        TRT 1 SİNYAL YOK SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

        Ayarlar ya da Kurulum menüsüne girin.

        Tek kanal arama menüsüne girin.

        Uydu alanında Türksat "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket seçin.

        Şebekede ara kısmını açık hâline getirin.

        TRT frekans güncellemesini manuel olarak yapmak için

        TRT 1 frekans güncellemesini manuel olarak (Biss Key veya TP Ekle) ise şöyle yapabilirsiniz:

        Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın.

        Menüden ‘Transporder ya da Transporder Ekle’ seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır.

        ‘Transporder Ekle’ seçeneğine girdikten sonra, mavi tuşa basarak yeni TP ekleme ekranına geçin.

        Güncel frekans bilgilerini girdikten sonra ‘Okey’ tuşuna basarak frekansları kaydedin.

        Menüden çıkmak için ‘Exit’ tuşuna basın.

        Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir.

        Kanal listesinin sonuna giderek TRT1 HD’yi bulun.

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