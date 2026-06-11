TTK 2026 SONUÇ SORGULAMA: TTK işçi alımı sonuçları açıklandı mı? TTK işçi alımı sonuçları sorgulama ekranına nereden girilir?
TTK 2026 işçi alımı sürecinde kritik aşama tamamlandı! Noter huzurunda yapılan kura çekiminin ardından gözler şimdi sonuç ekranına çevrildi. Peki asil ve yedek isim listesi yayımlandı mı, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak?
Binlerce adayın beklediği TTK işçi alımı sonuçlarında son dakika gelişmesi! 262 kişilik kadro için kura çekimi sonrası listeler netleşti. Sonuçlar açıklandı mı, isim listesine ulaşmak için hangi ekrana girilmeli? İşte detaylar…
TTK KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milyonlarca vatandaşın ve madenci adaylarının yakından takip ettiği TTK kura süreci, noter denetiminde ve şeffaf bir şekilde tamamlandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun 262 işçi alımına ilişkin kura sonuçları, çekilişin ardından gerekli resmi onayların tamamlanmasıyla birlikte duyuruldu. Gerçekleştirilen kura sonucunda Zonguldak için 242, Amasra için ise 20 olmak üzere toplam 262 asil aday belirlenmiş oldu.
TTK İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Asil ve yedek aday listelerine, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun resmi internet sitesi olan adresindeki “Duyurular” bölümü üzerinden erişim sağlanabilmektedir.
ZONGULDAK 242 İŞÇİ ALIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN