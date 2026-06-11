Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TTK 2026 SONUÇ SORGULAMA: TTK işçi alımı sonuçları açıklandı mı? TTK işçi alımı sonuçları sorgulama ekranına nereden girilir?

        TTK 2026 SONUÇ SORGULAMA: TTK işçi alımı sonuçları açıklandı mı? TTK işçi alımı sonuçları sorgulama ekranına nereden girilir?

        TTK 2026 işçi alımı sürecinde kritik aşama tamamlandı! Noter huzurunda yapılan kura çekiminin ardından gözler şimdi sonuç ekranına çevrildi. Peki asil ve yedek isim listesi yayımlandı mı, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 10:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Binlerce adayın beklediği TTK işçi alımı sonuçlarında son dakika gelişmesi! 262 kişilik kadro için kura çekimi sonrası listeler netleşti. Sonuçlar açıklandı mı, isim listesine ulaşmak için hangi ekrana girilmeli? İşte detaylar…

        2

        TTK KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Milyonlarca vatandaşın ve madenci adaylarının yakından takip ettiği TTK kura süreci, noter denetiminde ve şeffaf bir şekilde tamamlandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun 262 işçi alımına ilişkin kura sonuçları, çekilişin ardından gerekli resmi onayların tamamlanmasıyla birlikte duyuruldu. Gerçekleştirilen kura sonucunda Zonguldak için 242, Amasra için ise 20 olmak üzere toplam 262 asil aday belirlenmiş oldu.

        3

        TTK İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        Asil ve yedek aday listelerine, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun resmi internet sitesi olan adresindeki “Duyurular” bölümü üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

        ZONGULDAK 242 İŞÇİ ALIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        AMASRA 20 İŞÇİ ALIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tam 10 yıl sonra... Aynur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheli yakalandı

        İstanbul Şişli'de, 2016 yılında, evinin önüne çöp bırakmaya çıktığı sırada kurşun yağmuruna tutulan bir dönemin ünlü dans grubu Mezdeke'nin 3 üyesinden biri olan 49 yaşındaki Aynur Kanbur'un ölümüyle ilgili olarak 3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı!
        Halkbank'tan dava açıklaması
        Halkbank'tan dava açıklaması
        513 ton kilo kaybettik
        513 ton kilo kaybettik
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        İran ile ABD arasında ateşkes neden sürdürülemiyor?
        İran ile ABD arasında ateşkes neden sürdürülemiyor?
        ABD'den İran'a saldırı!
        ABD'den İran'a saldırı!
        İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı, petrol fiyatı yükseldi
        İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı, petrol fiyatı yükseldi
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Kardeş kardeşi öldürdü... Kanlı kira kavgası!
        Kardeş kardeşi öldürdü... Kanlı kira kavgası!
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Bodrumda ölü bulunmuştu... Katili çok tanıdık!
        Bodrumda ölü bulunmuştu... Katili çok tanıdık!
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!
        Günlerce aranan Dünya Kupası’nı bir köpek buldu!
        Günlerce aranan Dünya Kupası’nı bir köpek buldu!
        BYD için şimdi cevap verme zamanı
        BYD için şimdi cevap verme zamanı
        Curaçaolular kimlerdir?
        Curaçaolular kimlerdir?
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş
        "Ozan beyefendilik göstermiş"
        "Ozan beyefendilik göstermiş"