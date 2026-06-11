TTK 2026 SONUÇ SORGULAMA: TTK işçi alımı sonuçları açıklandı mı? TTK işçi alımı sonuçları sorgulama ekranına nereden girilir?

TTK KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milyonlarca vatandaşın ve madenci adaylarının yakından takip ettiği TTK kura süreci, noter denetiminde ve şeffaf bir şekilde tamamlandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun 262 işçi alımına ilişkin kura sonuçları, çekilişin ardından gerekli resmi onayların tamamlanmasıyla birlikte duyuruldu. Gerçekleştirilen kura sonucunda Zonguldak için 242, Amasra için ise 20 olmak üzere toplam 262 asil aday belirlenmiş oldu.